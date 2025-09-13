La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), otorgó un plazo de cinco días hábiles al congresista Jorge Montoya (HyD) para que presente el informe final de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra. La decisión se tomó tras la audiencia de la denuncia presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena.
El exmandatario asistió a la sesión acompañado de sus abogados Alejandro Salas y Mariana Justo. Durante su intervención, Vizcarra afirmó que su empresa CyM Vizcarra no trabajó con Odebrecht sino con Conirsa, y que se fue apartando de la compañía hasta renunciar a su accionariado.
Por su parte, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza sostuvo que Vizcarra omitió información relevante y cargos directivos en su empresa hasta el 4 de junio del 2018, lo que configuraría omisión y falta de transparencia.
Camones señaló que el procedimiento debe continuar en el Congreso, pues “no existe la figura jurídica de renuncia al antejuicio” y solo el Pleno puede levantar esta prerrogativa.
