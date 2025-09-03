El Tribunal Constitucional resolvió declarar fundado el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Betssy Chávez Chino.

Cabe mencionar que también se declaró nulos los actos procesales relacionados con la prolongación de su prisión preventiva, al considerar que fueron dictados fuera del plazo establecido por la ley.

La decisión incluye la anulación de la resolución que convocó a audiencia, la propia audiencia y la Resolución 7, de fecha 27 de diciembre de 2024, que extendió el plazo de la medida.