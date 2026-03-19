Uno de los cinco nuevos ministros del encargado de la Presidencia, José María Balcázar, enfrenta serios cuestionamientos.

Se trata del flamante ministro de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña Namihas, quien protagoniza una investigación por presunto lavado de activos.

EN DETALLE

Acuña asumió el cargo el último martes, luego de la renuncia de la entonces premier Denisse Miralles.

El funcionario, quien se desempeñaba como viceministro de Hacienda del MEF desde julio del 2025, reemplazará en el cargo a Gerardo López.

Al asumir el puesto, Acuña presentó una declaración jurada con carácter de obligatorio.

Allí, detalló que se le investiga por presunto lavado de activos por actos de conversión y transferencia, según revisó este Diario.

De acuerdo al número de carpeta fiscal consignado (506015704-2017-65-58) esta investigación se habría iniciado en 2017.

Además, reportó una investigación archivada por presunta omisión de actos funcionales.

Por otro lado, el ministro del Interior, José Zapata Morante, también reportó investigaciones fiscales y/o procesos judiciales.

Sin embargo, evitó detallar si estas se encuentran en curso o ya fueron archivadas. “Con un documento posterior detallaré los procesos”, aseguró.

Sus colegas en las carteras de Defensa, Educación y Mujer, Carlos Alberto Díaz Dañino, María Cuadros Espinoza y Edith Pariona Valer, respectivamente, consignaron que no tienen investigaciones en curso o archivadas.