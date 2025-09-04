El expresidente Alejandro Toledo, que ya cumple una condena de 20 años y seis meses de cárcel por el delito de colusión y lavado de activos, recibió una nueva sentencia condenatoria del Poder Judicial, esta vez de 13 años y 4 meses de prisión.

Esta segunda condena por el delito de lavado de activos agravado en el denominado Caso Ecoteva, le fue impuesta ayer por la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima.

La sentencia ocurre 12 años después de que Correo reveló la compra de una costosa residencia en Las Casuarinas, por parte de la suegra del expresidente, Eva Fernenbug.

En nuestra portada del 22 de enero de 2013, dimos cuenta que la madre de Eliane Karp adquirió al contado una mansión valorizada en casi 4 millones de dólares.

SENTENCIA. El Poder Judicial (PJ) también sentenció por el mismo delito al exjefe de seguridad de Toledo, Avraham Dan On, a 13 años y 4 meses de cárcel, y al abogado David Esquenazi, que recibió 11 años de prisión.

Además de multas para cada uno de ellos, se ordenó el pago de una reparación civil solidaria de S/ 70 millones que deberán pagar Toledo, Dan On y Esquenazi.

El colegiado también declaró “reo contumaz” a Eliane Karp y su madre Eva Fernenbug, y se reservó el proceso penal contra ambas. Como se sabe Karp de Toledo se encuentra en Israel por lo que el Gobierno ha tramitado su extradición.

Tras la sentencia, el fiscal Rafael Vela, del equipo especial Lava Jato, presentó recurso de nulidad, al igual que los tres sentenciados quienes se mostraron inconformes contra el fallo judicial.

El caso. El Caso Ecoteva está vinculado a pagos millonarios realizados para la compra de una residencia y una oficina en el distrito de Surco, así como el pago de hipotecas con fondos provenientes de la empresa “offshore” Ecoteva Consulting Group.

Dicha compañía creada en Costa Rica por Dan On y Fernenbug, es una de las empresas utilizadas para el blanqueamiento de dinero ilícito que Toledo recibió como coimas de empresas brasileñas como Odebrecht.

Según la tesis fiscal, el exmandatario, su esposa y allegados habrían lavado un total de US$ 5 millones 126 mil en la compra de inmuebles y pago de hipotecas. Por ello, la Fiscalía solicitó inicialmente 16 años y 8 meses de cárcel para Toledo y Karp.

Los fondos habrían sido recibidos a cambio de la entrega a Odebrecht de las obras de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur.

El tribunal señaló que Toledo no ha podido acreditar la licitud de más de $4 millones que se usaron para la compra de inmuebles de Las Casuarinas y la Torre Omega.

También estableció que está probado que se dispuso la transferencia de dinero para el pago de las hipotecas de las casas de Camacho (Lima) y Punta Sal (Tumbes), y que no se ha probado la procedencia legal de estos fondos.