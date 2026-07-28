El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, calificó este martes como un “mensaje esperanzador” el discurso que la presidenta Keiko Fujimori ofreció ante el Congreso, al considerar que plantea una perspectiva positiva para el próximo quinquenio.

“Es un mensaje esperanzador. Ha ofrecido trabajo, disciplina y orden que es lo que nos está faltando en los últimos tiempos”, declaró a la prensa a su salida del Palacio Legislativo.

Gálvez indicó que espera reunirse en los próximos días con la presidenta Keiko Fujimori para abordar el presupuesto que requiere la Fiscalía para el desarrollo de sus funciones.

“No se ha hablado de presupuesto, se supone que tenemos que coordinar, voy a pedir una cita con ella para conversar y hacerle llegar algunas ideas respecto a las normas relativas al Ministerio Público que se requieren de urgencia y también respecto al presupuesto”, manifestó.

El fiscal de la Nación fue uno de los funcionarios públicos que acudió esta mañana al Parlamento para participar como invitado en la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori.