En la parte final de su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que los desafíos que afronta el país requerirán unidad y trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas e instituciones.

“No nos espera una tarea fácil, pero las grandes obras de la humanidad nunca nacieron de la comodidad o de la complacencia. Nacieron del esfuerzo, de la disciplina, de la fe y, sobre todo, de la unidad”, expresó.

En ese contexto, dirigió un mensaje a los partidos de oposición para priorizar el diálogo y los acuerdos.

“Hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición: tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, sostuvo.

Convocatoria a autoridades, empresarios y ciudadanía

La mandataria también convocó a los gobernadores regionales y alcaldes a trabajar de manera articulada con el Ejecutivo, dejando de lado las diferencias ideológicas.

“Trabajemos como un solo equipo, sin distinciones ideológicas, porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político”, señaló.

Asimismo, pidió a los emprendedores y empresarios continuar invirtiendo en el país y aseguró que su gobierno ofrecerá estabilidad y seguridad jurídica para promover la generación de empleo formal.

“Confíen en el Perú, apuesten por nuestra tierra, generen empleo formal, que el gobierno les dará seguridad jurídica y estabilidad”, indicó.

“No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú“

Fujimori dedicó también un mensaje a los jóvenes, trabajadores, madres de ollas comunes, campesinos y profesionales, a quienes definió como el motor de su gestión.

La presidenta sostuvo que buscará alcanzar objetivos de orden y reconciliación nacional, afirmando que ambos conceptos son compatibles y que los principales desafíos del país deben ser enfrentados mediante consensos.

“No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie”, manifestó.

Finalmente, aseguró que inicia su mandato con el compromiso de gobernar con firmeza y apertura al diálogo.

“Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo. El reloj ha comenzado a correr. Los 1826 días de trabajo por la grandeza de nuestra patria empiezan ahora mismo”, concluyó.