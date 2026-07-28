Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, al garantizar el respeto a la autonomía de las instituciones y a las libertades fundamentales.

“Frente al Perú y a la comunidad internacional aquí presente, quiero ratificar nuestro firme compromiso con el absoluto respeto a la independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa. Ellos son la base de todo Estado de Derecho en un país democrático”, afirmó.

Diálogo con el sistema de justicia

La mandataria anunció que el Ejecutivo establecerá un diálogo con las instituciones que integran el sistema de justicia, precisando que este proceso se desarrollará respetando la independencia de poderes.

El objetivo, explicó, será contribuir a mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y fortalecer la calidad de los servicios que brindan estas entidades.

Meritocracia para fortalecer la justicia

Como parte de las medidas planteadas, Fujimori señaló que promoverá mecanismos meritocráticos para reforzar la capacidad técnica y la independencia de quienes administran justicia.

“Mi gobierno entablará un diálogo con las entidades del sistema de justicia, respetando siempre la independencia de poderes, para contribuir a mejorar el acceso y los servicios de justicia, e introducir mecanismos meritocráticos para fortalecer la capacidad e independencia de los administradores de justicia”, sostuvo.