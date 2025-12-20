El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas arremetió contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial del Caso Lava Jato.

“Su fracaso ha sido evidente”, fue la respuesta que dio el máximo representante del Ministerio Público ante las críticas que han surgido en su contra porque muy pronto los equipos especiales serán desactivados.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, cuestionó la labor de los fiscales Pérez y Vela. (fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)

FIRME

Para el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, los fiscales Vela Barba y Domingo Pérez se apoderaron de las investigaciones.

En conferencia de prensa, el fiscal supremo recordó que el integrar un equipo especial es un cargo de confianza y que últimamente se han hecho cambios en las coordinaciones de la Fiscalía.

“En el caso del Equipo Lava Jato, Vela y Pérez se han apoderado de los casos, han asumido que son sus casos y que nadie puede sacarlos”, reclamó.

En ese sentido, consideró que la actitud de los fiscales sobre el tema es una “degeneración fiscal”.

Además, Gálvez Villegas cuestionó que un sector de la prensa cuestione los criterios para hacer cambios en la Fiscalía cuando “cualquier fiscal puede ser cambiado a cualquier despacho y eso no tiene por qué llamar la atención”.

En otro momento, el fiscal de la Nación recordó que Vela y Pérez tienen 10 años investigando los casos.

“El encubrimiento a los investigados ha sido evidente, porque no quieren que se descubra la inmundicia que debe existir alrededor de los casos, como efectivamente sucedió al conocerse el acuerdo de colaboración eficaz”, indicó.

Finalmente, dijo que “se ha demostrado su fracaso en las investigaciones”.

El fiscal de la Nación recordó que Vela y Pérez tienen 10 años investigando los casos. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec

SIN MIEDO

El fiscal de la Nación también reiteró que la decisión de desactivar los equipos especiales se tomará en estos días.

Precisamente, comentó que tendrá una reunión con los fiscales supremos para ver cómo los equipos especiales se van a integrar hacia las fiscalías.

“¿Qué miedo le voy a tener yo a Vela y a José Domingo? Yo los he denunciado en todo momento. ¿Dónde está el miedo?”, afirmó.

Además, sostuvo que los fiscales se aproximan al fiscal de la Nación y no al revés.

“Las palomas no matan a las escopetas. Entonces hay que ordenarnos en eso”, aseveró ante la prensa.

Un día antes, el fiscal Vela Barba cuestionó la decisión que tomó Gálvez Villegas con la desactivación de los equipos especiales.

“Lo que se determinaría es que, finalmente, el fiscal de la Nación interino (Tomás Gálvez) es una mesa de partes del Congreso de la República”, señaló.

Aseguró que poner los casos en conocimiento de algún fiscal nuevo, perjudicaría gravemente la tramitación de las investigaciones y de las acusaciones.