Los trabajadores del Congreso, que pertenecen a las áreas de organización y servicio parlamentario, serán beneficiados con un bono de dos Unidades Impositivas Tributarias, equivalente a 9 mil 900 soles. Así lo determinó un acuerdo de la Mesa Directiva aprobó el último jueves 27 de abril.

¿CUÁL FUE EL SUSTENTO?

La aprobación de este beneficio se dio tras una solicitud del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon), así como el respaldo de los voceros de las bancadas legislativas y el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

“Que, debido al incremento del costo de vida a las situaciones coyunturales, a la ampliación de legislatura del presente periodo anual de sesiones, a la proximidad de la celebración del Día del Trabajo y en razón de que los trabajadores del Congreso de la República cumplen sus funciones con responsabilidad, eficiencia y más allá de la jornada laboral ordinaria”, se alega en el acuerdo de la Mesa Directiva.

Asimismo, se precisa que este bono se da por el “concepto de ampliación de legislatura” a título de liberalidad a favor de los trabajadores activos del Servicio Parlamentario y Organización Parlamentaria con vínculo laboral vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral que desempeñen.

“La citada bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones”, se destaca en el documento.

