El triunfo del conservador José Antonio Kast sobre la izquierdista Jeannette Jara, en las elecciones presidenciales de Chile, genera preocupación en nuestro país por un posible aumento de la presión migratoria en Tacna.

Al 99% del conteo oficial, Kast obtuvo nada menos que el 58% de los votos.

El presidente José Jerí felicitó al mandatario electo y lo invitó a realizar el Gabinete Binacional Perú-Chile en el segundo bimestre de 2026, acompañado del canciller Hugo de Zela.

Sin embargo, excancilleres peruanos advierten sobre riesgos inmediatos en la frontera sur.

Frontera

Miguel Ángel Rodríguez Mackay, exministro de Relaciones Exteriores, refirió que el discurso duro y antimigratorio de Kast podría motivar movimientos masivos de personas de manera irregular, antes de que asuma la presidencia.

“Debemos trabajar escenarios de contingencia y coordinación entre la política nacional migratoria y la política exterior”, resaltó a Correo, y destacó la necesidad de una postura unificada del Estado peruano frente a Chile.

Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada sugirió un encuentro bilateral para abordar la migración de venezolanos, cuya presencia irregular alcanza cifras significativas: 340,000 en Chile y 650,000 en Perú.

“Debemos alcanzar acuerdos claros para evitar fricciones mayores”, sostuvo a este diario.

Añadió que el retroceso de la izquierda en América Latina se refleja en la región y consideró que la política pragmática y la cooperación serán clave para evitar fricciones.

Ambos coincidieron en que la coordinación entre los dos países, aprovechando tratados y coaliciones como la Alianza del Pacífico, permitirá manejar la migración sin afectar la economía ni la estabilidad regional.