La congresista Norma Yarrow (Avanza País) se pronunció respecto al proceso de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que se debatirá en el Pleno del Parlamento este lunes. La legisladora anunció que aún no existen los votos necesarios necesarios para destituir al mandatario.

“Para ser honesta no existen todavía los votos. Hay, aproximadamente, 76 votos. No sabemos qué está haciendo el presidente con su bancada, no sabemos si ‘Los Niños’ van a reaccionar antes la desgracia que está pasando nuestro país”, manifestó en entrevista con RPP.

En ese sentido, la parlamentario hizo un llamado a las bancada parlamentarias para que reflexionen sobre la situación por la que está pasando el país mientras Castillo siga como jefe de Estado.

“Acá no se trata de las bancadas y si vamos a votar en bloque o no. Hago un llamado a mis compañeros de trabajo para decirle que acá estamos en una situación más difícil que Perú pase a Catar. Estamos para defender, para salvar la situación, los llamo a la reflexión”, dijo.

Asimismo, Yarrow Lumbreras enfatizó en que el Gobierno “no quiere gobernar, quiere tomar el poder del Estado”. Además, recordó la designación de Jorge Alva, como secretario general del Despacho Presidencial, pese a que tenga denuncias por agresión a su esposa.

Sobre misión de la OEA

En referencia a la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que solicitó el Ejecutivo para que estén presentes en el debate de la vacancia presidencial, la parlamentaria dijo que si ella fuera la presidenta del Congreso no la dejaría entrar.

“Cuál será su terror que han mando a que la OEA venga, pese a que no tenga ningún tipo de injerencia sobre nosotros. Podrá venir y por respeto la presidenta del Congreso, la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces los dejen ingresar. Yo, personalmente, si fuera presidenta del Congreso diría que no entren porque esto es un tema que la Constitución netamente nos avala”, expresó Norma Yarrow.

Declaraciones de Norma Yarrow

