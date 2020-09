Tras revelarse otro audio este viernes 11 de setiembre, la secretaria personal del presidente Martín Vizcarra, Karem Roca, negó que sea su voz en una sesión reservada de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Los tres audios de ayer sí es de mi persona, lo ratifico, pero el último audio no es mi voz, lo niego categóricamente”, dijo la asistente del despacho presidencial de Palacio de Gobierno en sesión virtual del Congreso.

Solicita pericias a último audio

Ante ello, la secretaria personal del presidente Martín Vizcarra solicitó se realice una pericia al último audio. "Yo no tengo los medios económicos y poderes políticos para poder comprar conciencias... me refiero a la señora Miriam Morales”, dijo Roca al referir que no dará más detalles porque eso lo guarda para que su defensa lo exponga ante la Fiscalía.

“Porque saben que estoy sola, que no voy a poder defenderme”, argumentó Karem Roca a la difusión del último audio.

“La única arma que yo tengo es mi verdad, es lo que único que me ampara”, señaló ante los miembros de la ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

TE PUEDE INTERESAR:

Presidente Vizcarra: “No voy a negar las conversaciones, fueron coordinaciones internas... No voy a renunciar”

Jorge Muñoz sobre audios de Martín Vizcarra: “Genera una situación de inestabilidad” y pide respetar el debido proceso

Transparencia pide a autoridades no adoptar decisiones que puedan generar graves consecuencias a la democracia

Pedro Cateriano en contra de una vacancia presidencial tras difusión de audios, pero pide intervención de MP

Marco Arana: MP y Congreso deben investigar a presidente Vizcarra y Alarcón debe dejar Comisión de Fiscalización