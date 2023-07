Ana María Choquehuanca, vicepresidenta de la Confiep, cuestionó el reciente nombramiento de Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de EsSalud, pese a que fue una ministra de Salud cuestionada por no resolver el problema del dengue en el país y que renunció a su cargo luego de presentarse ante el Congreso a responder una interpelación.

“Ella misma no debió haber aceptado. Es totalmente inconsciente. Si a mi me separan por incompetencia yo no voy a regresar a decir que soy incompetente en esto pero soy competente en lo otro. Esta situación nos genera mucha preocupación porque incide en la reacción de la población”, manifestó.

Sobre la llamada ‘tercera Toma de Lima’, que se realizará el próximo 19 de julio, Choquehuanca dijo que la Confiep cree que no será como las primeras manifestaciones que se dieron, pero que “sí perjudicarán el normal desarrollo que hemos ido tratando de recuperar hasta la fecha”.

“La verdad es que nosotros no podemos estar de acuerdo con una protesta que paralizó el país, la reactivación económica y el ingreso diario de las personas que viven del día a día, no podemos volver a lo mismo, hasta ahora lo logramos recuperar la estabilidad”, manifestó

Agregó que espera que las autoridades ayuden a que las manifestaciones sean pacíficas y se respete el derecho a trabajar de las personas.

En otro momento, señaló que espera una voluntad política del Gobierno de ayudar a reactivar las Pymes en el país, ya que medio millón de negocios sufrieron el colapso de su estabilidad. “Estamos tratando de reactivar este sector, pero ya vemos que se anuncian paros o manifestaciones. Nosotros respetamos eso porque son derechos de manifestarse”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR

Bono de S/2 mil 400 para asesores del Congreso: ¿cuál fue el sustento para el beneficio?

Congreso: presentan proyecto de ley que prohíbe a escolares el uso de celulares en colegios

Proyecto de ley plantea incorporar el delito “el terrorismo urbano” con una pena de hasta 30 años ¿en qué consiste?

Colaboración eficaz: ¿En qué consiste la ley aprobada por el Congreso y qué posiciones hay?

Año sabático para trabajadores del sector público y privado: ¿en qué consiste el proyecto de ley?

Proyecto de ley prohíbe exposición de sal en mesas de restaurantes para “disminuir consumo”

VIDEO RECOMENDADO: