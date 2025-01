Vicky Navarro, presunta víctima de abuso sexual por parte de Jorge Torres Saravia, acudió este viernes a la Comisión de Fiscalización del Parlamento para relatar los hechos denunciados, que habrían sucedido cuando ambos eran funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, en el año 2020.

Navarro señaló que podría no ser la única víctima de dicho delito por parte del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Asimismo, dijo que cuando realizó la denuncia ante Haidy Figueroa Valdez, entonces jefa de Recursos Humanos (RR.HH.) de dicho gobierno regional, esta le comentó: “Otra vez, Jorge”.

“Cuando yo fui a solicitar apoyo a RR.HH. para poder llevar a cabo la sanción administrativa hacia mi jefe, yo me fui a exponerle mi caso a la licenciada Haidy Figueroa Valdez. Yo fui con lágrimas en los ojos y le dije que me apoyara, por favor, que me ha sucedido esto, yo ya no puedo trabajar al lado de mi violador. ¿Ella, qué hizo?¡ Otra vez Jorge!, me dijo. Esa fue su expresión de la señora. ¿Qué quiere decir? Que ya hubo anteriormente, [sino] ¿por qué se va a expresar así?”, expresó.

“Yo creo que no soy la única mujer (agredida), simplemente que hay otras mujeres que, de repente, no salen por temor, pero me gustaría que se sumen. Si hay más mujeres que han pasado por este tipo, es hoy, apóyenme, no creo ser la única. Es tiempo de hacer el cambio”, sostuvo.

De acuerdo con su versión, no sancionaron administrativamente a Jorge Torres Saravia por estos hechos, sino que ella fue despedida del GORE La Libertad.

“Me botó. Ni bien hice la denuncia, lo que hicieron fue botarme [...] No me dio solución a pesar de lo que le había contado, a pesar de los audios, a pesar de todo no me apoyaron, no lo castigaron. Más bien lo llevaron a un cargo más grande a Jorge Luis Torres Saravia, lo premiaron”, refirió.