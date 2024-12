¿Cómo toma la decisión del Congreso de extender por seis meses la inscripción al Reinfo?

Es una mala decisión. Es una decisión tomada con información parcializada. Obviamente, no sé si presionado por esta ola de extorsión que son las paralizaciones y tomas de carreteras. Lo concreto es que el Congreso cometió el error de censurar al ministro (Rómulo Mucho), pero lo que se debió hacer es aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y que, como consecuencia de la aprobación, extender por un periodo corto el Reinfo. Lo que ha sucedido es lo contrario: se ha extendido el Reinfo y no se aprobó la ley MAPE. Pero ojalá que sea debatida y el Poder Ejecutivo nombre a un ministro de Estado con la capacidad de gestión, caso contrario solo habremos extendido el Reinfo que todos sabemos que trae violencia y criminalidad y no empleo de calidad. Sin duda, han usado a los mineros y los que ganan son los que tienen plata.

¿Qué tan riesgosa es la extensión del Reinfo?

El problema es que ha legalizado la operación de aquellos que quieren entrar a concesiones de terceros... Y para obtener el mineral utilizan la violencia. Lo que se está aceptando desde el Congreso es contravenir el Estado de derecho.

¿Cree que el Gobierno termine observándola?

Si el Gobierno lo observa, que no creo que lo haga porque tiene otras preocupaciones, lo que va a pasar es que el Congreso, por insistencia, la va a aprobar. En lo que debería enfocarse el Gobierno es en nombrar a un ministro que conozca del tema y pueda abordar la Ley MAPE con urgencia y premura.

¿No debería haber un cambio o ajustes dentro de la ley?

Lo que se debió hacer es aprobar la Ley MAPE. Y la Ley MAPE requiere un reglamento que debe ser debatido y, dentro de la Ley MAPE, hacer una extensión del Reinfo para que, de esa manera, se encuentre el vínculo de manera de urgencia. Con lo del Reinfo no se tiene ningún sentido.

¿Hay buena intención del Congreso en el hecho de que se reduzca el registro?

Depende de cómo lo quiera ver uno. Si uno aspira a obtener el máximo potencial de las cosas no puede aspirar a algo mediocre. La solución que ha planteado el Congreso, que seguramente a ojos de terceros es mejor, es una solución mediocre. No resuelve el problema.

VICTOR GOBITZ

Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Ingeniero de Minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Administración de Empresas (MBA) por ESAN. Cuenta con diferentes estudios en el extranjero.

