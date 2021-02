La primera ministra, Violeta Bermúdez, afirma que desde el Poder Ejecutivo no cuentan con información del ofrecimiento de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) a congresistas o altos funcionarios. Así se refirió consultada por el legislador Rennán Espinoza, quien indicó a la comisión que investiga el caso ‘Vacunagate’, que recibió un ofrecimiento en octubre del 2020 para ser inoculado.

“Si sabemos que algún congresista o algún otro funcionario haya recibido ofrecimientos de la vacuna, desde la PCM, en general, desde el Ejecutivo, no conocemos esta información. Según he visto de las declaraciones de Rennán Espinoza, él habría recibido un ofrecimiento de un exfuncionario de la PCM, persona que no fue contratada durante nuestra administración y que tampoco labora actualmente”, señaló a la prensa.

El último viernes, el congresista no agrupado Rennán Espinoza envió un documento a la comisión que investiga el caso ‘vacunagate’ en el Parlamento informando que recibió un ofrecimiento, en octubre del 2020, para ser vacunado contra el coronavirus (COVID-19), pero no aceptó.

En un oficio remitido al presidente de la comisión, Otto Guibovich (Acción Popular), el exintegrante de la bancada Somos Perú señaló que lo llamó alguien identificado como el Dr. Jorge Pérez, y quien decía ser un supuesto funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Informe sobre vacunación irregular

Por otro lado, Bermúdez resaltó que el informe de la comisión encargada de investigar la aplicación irregular de vacunas contra el COVID-19 está enfocado en identificar el uso de las 2 mil dosis del laboratorio chino Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

“El objetivo de esta investigación estaba enfocado en identificar el uso de las 2 mil dosis que entregó Sinopharm a la Universidad Cayetano Heredia para el personal vinculado a la investigación, entonces, el informe -si han tenido la oportunidad de leerlo porque está público, colgado en la página web del Ministerio de Salud- se concentra en las indicaciones respecto al uso irregular de parte de estas dosis en personas que no habrían participado de la investigación”, aclaró.

