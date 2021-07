La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró este miércoles que el Congreso de la República “debería reflexionar” respecto a si existe el “ambiente” para elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), luego que un fallo del Poder Judicial ordenó suspender provisionalmente la designación a cargo del Legislativo.

La jefa del Gabinete Ministerial consideró que las discrepancias entre poderes del Estado se deben resolver dentro del “cauce constitucional” y ratificó su respeto a la independencia de poderes.

“Nosotros respetamos todos los fueros como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, cada poder público tiene sus funciones, sus competencias, sus responsabilidades y si tenemos alguna discrepancia debemos resolverla siempre dentro del cauce constitucional”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Al parecer no hubo consenso para lograr ninguna elección, tal vez, se debería pensar o reflexionar si es que hay o no un ambiente de elección y tomar las cosas con calma, más allá del cambio de las personas, las instituciones continúan y el Congreso tiene la facultad de elegir a los integrantes del TC”, señaló.

En otro momento, Bermúdez descartó que el Poder Ejecutivo haya tenido “alguna injerencia” en el fallo del Poder Judicial que ordenó suspender provisionalmente la elección de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional y precisó que la designación de magistrados en el referido organismo es “exclusiva y excluyente” del Legislativo.

“El Ejecutivo no tiene por función seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, nosotros no hemos llamado a nadie porque no es nuestra facultad. Esto nos permite aclarar muchas mentiras que a veces circulan y es importantísimo que la ciudadanía esté informada”, indicó.

“El Poder Ejecutivo no tiene la función de designar a magistrados del TC y, por tanto, nosotros no tenemos ninguna injerencia al respecto”, añadió.

