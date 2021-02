La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, señaló que no tiene nada que informar sobre por qué no se reveló que el expresidente Martín Vizcarra participó de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm porque no ha trabajado en la Presidencia del Consejo de Ministros durante su Gobierno.

“ Lamentablemente no tengo nada que informar porque quisiera aclarar que yo no he trabajado en la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra ...Yo he asumido la PCM bajo el liderazgo y por invitación del presidente Sagasti”, señaló.

La titular de la PCM se presentó esta tarde en el Congreso de la República junto a los ministros Pilar Mazzetti (Salud) y Javier Palacios (Trabajo y Promoción del Empleo).

En un oficio enviado a la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), la primera ministra confirmó su participación en la sesión del pleno para explicar el caso del expresidente Martín Vizcarra.

Bermúdez sobre participación de Vizcarra en ensayos: No tengo nada que informar

Como se recuerda, el exmandatario confirmó este jueves que fue parte de los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinopharm en octubre del 2020, como parte de los exámenes de la fase 3.

“Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmo que fue el 2 de octubre (del 2020)”, señaló en una conferencia de prensa desde Tacna.

El candidato al Parlamento Nacional señaló que no reveló la información porque los 12 mil voluntarios de Sinopharm tienen que mantener la reserva por tratarse de una “fase experimental”.

El pleno del Congreso de la República aprobó hoy una cuestión de orden para citar a Bermúdez y Mazzetti para que expliquen a la representación nacional las razones por las que no se reveló que Vizcarra participó de los ensayos clínicos de la vacuna.

El pleno votó por separado la invitación de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti; y del ministro de Trabajo, Javier Palacios.

En esa línea, la citación a la primera ministra se aprobó con 69 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. En el caso de la titular del Ministerio de Salud se aprobó con 104 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.

Finalmente, en el caso del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo se aprobó con 84 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones.

VIDEO RECOMENDADO: