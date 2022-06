La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos (Fuerza Popular), emplazó al presidente Pedro Castillo a “que deje de mentir a los agricultores” sobre una supuesta falta de respuesta desde el Congreso respecto a la iniciativa legislativa del Ejecutivo para la segunda reforma agraria.

En ese sentido, Olivos aclaró que al Parlamento “no ha llegado nada” sobre la propuesta anunciada por Castillo.

“Lamento decir que tienen un presidente mentiroso porque no cumple con lo que prometió como con su llamada segunda reforma agraria, que no existe (...) No ha ingresado ningún proyecto ley sobre la segunda reforma agraria”, dijo Olivos a RPP.

La legisladora también aclaró que la comisión que preside no ha archivado ninguna iniciativa sobre el tema.

“La comisión agraria tiene 19 integrantes y todos los eventos son públicos vía virtual. Entonces, ¿cuándo lo hemos archivado? Nunca”, anotó.

Indicó que el Ejecutivo ha enviado 117 iniciativas legislativas al Congreso de la República pero ninguna de ellas está relacionada al agro.

Además, Olivos emplazó al Gobierno a que “muestre el número de expediente del documento ingresado donde está el proyecto de ley”.

La legisladora lamentó que los agricultores son “víctimas del señor Castillo” en alusión a mentiras en las que estaría incurriendo el jefe de Estado para justificar un supuesto estancamiento de la segunda reforma agraria por responsabilidad del Congreso.

En ese sentido, expresó su solidaridad con el sector agrario que hoy y mañana acatan un paro como medida de fuerza debido a que las autoridades no han atendido sus reclamos de mejoras laborales.

PROMESA

El mandatario oficalizó el 3 de octubre del 2021 el lanzamiento de la segunda reforma agraria en Cusco.

“¡Acabemos con los patrones y los hacendados! Porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y de los campesinos”, dijo Castillo.

El presidente aseguró que no se iba a expropiar tierras de terceros ni afectar derechos de propiedad de nadie.

El 16 de noviembre del 2021, el Gobierno aprobó los lineamientos para la segunda reforma agraria.

