Martín Vizcarra saludó a Francisco Sagasti, quien ganó la elección de la Mesa Directiva del Parlamento, por lo que le corresponde mañana asumir la presidencia del Perú tras la renuncia de Manuel Merino.

“Felicito a Francisco Sagasti por su elección como presidente del Congreso. Saludo que haya primado la responsabilidad frente a intereses particulares. Solo una persona con principios democráticos podrá dar soporte a la difícil situación que vive el país. El Perú primero”, escribió Vizcarra en su cuenta de Twitter.

El exjefe de Estado hizo un llamado al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre la aplicación de la vacancia por la figura de incapacidad moral. “Asimismo, ratifico el llamado al TC para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la aplicación de la vacancia por incapacidad moral. No permitamos que se vuelva a generar una situación de inestabilidad y zozobra, ni se atente contra la democracia”, agregó.

Francisco Sagasti asumirá mañana la presidencia de la República en una sesión solemne del Congreso a las 4 de la tarde, informó el Parlamento. Esta tarde, el vocero del Partido Morado juró como presidente del Congreso de la República tras ganar la elección de la Mesa Directiva del Parlamento, por lo que le corresponde asumir la presidencia del Perú tras la renuncia de Manuel Merino.

Durante su discurso, el vocero de la bancada del Partido Morado hizo un llamado al Parlamento a trabajar para que no se repita una tragedia como la muerte de los jóvenes Indi Sotelo y Bryan Pintado, quienes fallecieron tras ser reprimidos en las protestas del último sábado.

“Cuando un peruano muere, y más aún si es joven, todo el Perú está de duelo Y si muere defendiendo la democracia, al luto se le suma la indignación”, dijo en el Congreso.

“Mañana será la oportunidad de dirigirme al país. Quisiera empezar diciendo que hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes: Indi Sotelo y Bryan Pintado. No podemos volverlos a la vida, pero desde el Congreso podemos tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder”, señaló en un primer momento.

En la tarde de este lunes 16 de noviembre, el vocero de la bancada del Partido Morado, Francisco Sagasti, juró como presidente del Congreso de la República tras ganar la elección de la Mesa Directiva del Parlamento, por lo que le corresponde asumir la presidencia del Perú tras la renuncia de Manuel Merino.





Con 96 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones, el Pleno llegó a un consenso para renovar la Mesa Directiva y con ello la asunción de Sagasti como una salida a la crisis política que vive el país tras la vacancia a Martín Vizcarra.

La presidenta del Congreso será Mirtha Vásquez Chuquilín (Frente Amplio), el primer vicepresidente será Luis Roel Alva (Acción Popular) y la segunda vicepresidenta será Matilde Fernández Flores (Somos Perú).

Como se recuerda, la lista liderada por Sagasti fue la única sometida a votación en el Pleno luego de que se haya retirado la opción encabezada por María Teresa Cabrera, legisladora de Podemos Perú.

Resulta que en la segunda lista habían incluido el nombre de la parlamentaria de Acción Popular Lesly Lazo sin su consentimiento, pese a que no firmó.

“ No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista , evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la Comisión de Justicia”, escribió en Twitter.

