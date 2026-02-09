Vladimir Cerrón Rojas, candidato presidencial de Perú Libre, volvió a aparecer desde la clandestinidad y aseguró que se encuentra en territorio peruano, justificando que no huye de la justicia, pues no tendría una sentencia firme dentro del marco legal.

Durante una entrevista en Cuarto Poder, el dirigente señaló que sobre él pesa una medida cautelar que, según indicó, no lo convierte en prófugo, y afirmó que, de resultar electo, existiría un periodo previo a la asunción del cargo en el que podría resolverse su situación judicial.

Cerrón Rojas también respondió a cuestionamientos por postular mientras es requerido por la justicia, señalando que su candidatura representa una forma de “resistencia política” frente a lo que considera decisiones judiciales orientadas a impedir la participación de determinados candidatos en los procesos electorales.

“Me encuentro en el Perú. Es la resistencia a la persecución política (…) no huyo de la justicia, huyo de la injusticia, no tengo ninguna sentencia”, afirmó.

En otro momento, aseguró que el programa de gobierno de Perú Libre no fue aplicado durante la gestión del expresidente Pedro Castillo y sostuvo que el partido tuvo participación limitada en el Ejecutivo, indicando que su influencia en el gobierno fue breve y sin continuidad.

Además, al ser consultado por 12 candidatos que mantienen sentencias firmes, Cerrón declaró que es un tema que no debería tratarse como tal, pues se trata de antecedentes muy antiguos o que no tendrían carácter doloso, hechos que serían un “cargamontón al partido”.

Respecto a sus propuestas, reiteró que Perú Libre impulsa la convocatoria a una Asamblea Constituyente para aprobar una nueva Constitución, además de plantear la renegociación de contratos estratégicos vinculados a seguridad alimentaria, energía y soberanía nacional. “El gas de Camisea debe estatizarse”, refirió.

Asimismo, rechazó que su partido reciba apoyo de gobiernos extranjeros y sostuvo que las encuestas que ubican a su candidatura con bajo nivel de intención de voto no reflejan el respaldo real.

“No recibo apoyo cubano (...) Vamos por la revancha hasta más allá de la victoria”, sentenció