Al menos 12 afiliados de Somos Perú fueron contratados en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pese a no contar con experiencia previa en el sector público ni con registros administrativos completos. Estos contratos se habrían producido tras la llegada de Sandra Gutiérrez Cuba al cargo, quien también es integrante de la misma organización.

El dominical de Cuarto Poder reveló que estas órdenes de servicio destinadas a militantes de Somos Perú estarían generando una situación irregular. Entre los beneficiados figuran jóvenes cercanos a la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, quien los llama “hijos”.

Uno de los casos es el de Jean Paul Sosa (25), afiliado a Somos Perú, quien nunca había trabajado para el Estado ni tramitado su RUC. Tras la llegada de Sandra Gutierrez, apareció su primera orden de servicio el 17 de diciembre de 2025 por el servicio de Auxiliar Administrativo. No obstante, en SUNEDU no se registra un título académico, tampoco contaba con el registro de proveedores, situación que fue regularizada después.

Situaciones similares se reportan en la de Carlos Huaman Zamudio, quien fue contratado para el servicio de sistematización y análisis de información. Tuvo la orden de servicio el 21 de noviembre de 2025 por un monto de S/8 mil. Su registro de proveedores no estaba actualizado, pero el 20 de noviembre regularizó su trámite y al día siguiente ya tenía dicho contrato.

También está la de Gladys Medina Rabanal, quien no tenía registro de proveedores ni un título en SUNEDU. La primera orden se dio el 12 de diciembre de 2025 por servicio de auxiliar administrativo. Otro caso es el de Luis Antonio Calderón, quien tuvo dos órdenes de servicio, una por S/18 mil y la segunda por S/4 mil.

Al respecto, Patricia Li afirmó que se trata de jóvenes voluntarios. “Tengo 30 mil guerreros en cancha a nivel nacional. Me dicen madre porque he formado a mucha gente”, dijo.

Ante ello, especialistas advierten que esta situación pone en riesgo la transparencia del Ministerio de la Mujer.