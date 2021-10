El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó, a través de sus redes sociales, a los “oportunistas” que, a su juicio, “pretenden liberarse de los compromisos partidarios”. Asimismo, enfatizó que existe una intención de separar a dicha agrupación política con el Gobierno de Pedro Castillo Terrones.

MIRA ESTO | Vladimir Cerrón y sus depósitos millonarios pasan a Lima

“Esta vez la justificación es: “El pueblo ha sobrepasado al partido”, frase con la que pretenden liberarse de los compromisos partidarios asumidos con el pueblo, conciliar con los enemigos de clase para mantenerse en el efímero poder y lo peor de todo es desconocer la importancia histórica del partido que los llevó al gobierno. Lo que existe detrás de esta peligrosa frase es la intención de aislar al partido del gobierno y posteriormente del pueblo, sumado a la inconsecuencia, la deslealtad, la claudicación y la traición”. manifestó Cerrón en Facebook.

Además, Cerrón Rojas, a quien el Ministerio Público investiga por presuntamente ser el cabecilla de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, advirtió que los “oportunistas” buscan desvincularse de los partidos “que los llevó al triunfo”.

“Frecuentemente los oportunistas no ven la forma de sacar el pie de manera “elegante” de la organización vecinal, sindical o partidaria, que los llevó al triunfo, pues una vez que se les confiere el poder, tratan de evadir sus responsabilidades ofrecidas en campaña, inventando frases ridículas que lo único que hace es poner en evidencia su bajo nivel político”, expresó.

“En el mundo los partidos son realmente pequeñísimos en número comparado con la población, por ello son los representantes y en los partidos de izquierda son la vanguardia más preparada de los hijos del pueblo a diferencia de los partidos de la derecha donde son los dueños de los medios de producción”, agrega la publicación.

TE PUEDE INTERESAR | Gobierno del presidente Pedro Castillo es cuestionado por ciudadanos iqueños

En otro momento, Cerrón Rojas reflexiona que la orientación que critica es el acostumbrado que suelen tomar “los oportunistas clasemedieros”.

“Este derrotero no es extraño, es el que habitualmente toman los oportunistas clasemedieros al no poder llevar a cabo la revolución prometida, por su propia cobardía y manutención de su nuevo status, no porque sean inviables, terminan arriando sus banderas primigenias y devolviendo el poder encomendado por el pueblo a los opresores que perdieron las elecciones”, aseveró.

En esa línea, el sentenciado por corrupción en 2019 mencionó en su escrito al jefe de Estado, Pedro Castillo, y a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. “Este error ocurre cuando uno no entiende la teoría de la lucha de clases”, resaltó

“Como corolario puedo decir que la experiencia me permite ver ahora algo del futuro, pues para esa clase que hoy le soba la espalda al presidente o la vicepresidenta, la derecha y sus caviares, cuando estos culminen sus mandatos no dejarán de ser para ellos los mismos cholos de siempre, como ahora lo son algunos expresidentes a quienes inicialmente sus medios los halagaban falsamente. Este error ocurre cuando uno no entiende la teoría de la lucha de clases, algo tan vital en la política, que la derecha no solo la entiende, sino la practica con la maestría de tan amplia experiencia”, concluyó.

Pedro Castillo postuló a la Presidencia de la República luego que Vladimir Cerrón se encontrara impedido por contar con una sentencia en su contra por corrupción. Al ex gobernador regional de Junín se le halló culpable de interesarse de manera “directa e indebida” en la obra de mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya.

Asimismo, al fundador de Perú Libre se le imputó favorecer a la empresa contratista con 850.000 soles, por lo cual fue condenado a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil.

VIDEO RECOMENDADO

Vacunación contra el COVID-19: ¿A quiénes alcanzará la tercera dosis de Pfizer en EE.UU.?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el ente que regula la comercialización de fármacos, autorizó una tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Entérate en el siguiente video quiénes pueden acceder a esta dosis de refuerzo.