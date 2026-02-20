El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón reapareció públicamente desde la clandestinidad para celebrar la elección de José María Balcázar como presidente interino del Perú. El prófugo de la justicia accedió a una entrevista de Exitosa a través de una videollamada.

En medio de su pronunciamiento calificó el ascenso de Balcázar como una recuperación parcial del poder que considera arrebatado hace tres años. No dudó en vincular este hecho político con el quiebre democrático del 6 y 7 de diciembre de 2022.

“Hemos recuperado el gobierno de manera simbólica por un gobierno que nunca debió haberse interrumpido por un golpe de Estado”, expresó.

Cerrón también describió este momento como un mensaje ciudadano sobre la reversibilidad de los golpes de Estado en democracia. Lo planteó además como una reivindicación para quienes murieron defendiendo la voluntad popular interrumpida en aquel entonces.

El fundador de Perú Libre ratificó que permanece en el país, pero descartó entregarse a las autoridades. Cuestionó la moral del sistema judicial y de la Policía Nacional para justificar su condición de prófugo.

Pese a su lectura favorable, Cerrón aclaró que el gobierno de Balcázar no es propiedad exclusiva de su partido. Reconoció que su designación responde a un consenso entre varias bancadas del Congreso.

“Esto no es un monopolio de Perú Libre en absoluto”, indicó.

Niega comunicaciones con el presidente interino

Pese a los vínculos que se le atribuyen, Cerrón desmintió haber sostenido cualquier tipo de comunicación con Balcázar tras su elección como mandatario. Aclaró además que esa distancia se remonta a años atrás y que sus coordinaciones las maneja exclusivamente a través de su partido.

“Yo no tuve conversación con el presidente Balcázar ni con el congresista desde el año 2023; por ese lado, mi comunicación es con el partido. (...) Yo no tengo comunicación y mal haría buscando comunicación y poniendo al presidente en una situación bastante crítica que podría destabilizar al gobierno”, finalizó.