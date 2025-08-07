El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, aclaró que la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación depende de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aclare el alcance de sus resoluciones, pese a que la Corte Suprema anuló su suspensión preventiva.

Víctor Cubas indicó en RPP que la decisión de la Corte no implica obligatoriamente que Patricia Benavides deba retornar al cargo, ya que corresponde a la JNJ definir los términos de la reposición.

Además, a decir del vocero de la Fiscalía existen irregularidades en las resoluciones de la JNJ, como la falta de firma de algunos consejeros en algunos documentos, lo que ha generado controversias sobre la validez de los mismos.

Cubas también mencionó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó a los fiscales supremos sobre estas irregularidades y que el Ministerio Público ha cumplido con los trámites correspondientes. Frente a esto, la JNJ ha insistido en que la sanción impuesta a Benavides ya fue cumplida, y que su reincorporación debe ser inmediata, lo que mantiene en tensión la interpretación y cumplimiento del proceso.

Fallo del TC

Asimismo, Víctor Cubas criticó el fallo del Tribunal Constitucional que reafirma a la Policía Nacional del Perú (PNP) como líder en las investigaciones preliminares, por considerarlo un “atentado” contra la reforma procesal penal y la autonomía del Ministerio Público.

Según el vocero del Ministerio Público , la PNP, al depender jerárquicamente del Poder Ejecutivo, no tiene autonomía para investigar delitos de corrupción dentro del Estado, poniendo como ejemplos casos vinculados a altos funcionarios .

No obstante, refirió que la Fiscalía deberá acatar la sentencia del TC, aunque con preocupaciones sobre los riesgos institucionales que ello implica.