El ministro de Defensa, Walter Ayala, aseguró que en su conversación con el presidente de la República, Pedro Castillo, le señaló que solo había dos opciones sobre la situación de Héctor Béjar, quien presentó hoy su carta de renuncia al cargo de Canciller: que este último deje el cargo o que presente sus disculpas por sus comentarios sobre la Marina de Guerra.

En declaraciones a RPP y luego que la Presidencia de la República confirmara que Castillo aceptó la renuncia de Héctor Béjar, Ayala manifestó que era una decisión que “se veía venir” y detalló que hablaron sobre esta posibilidad en la reunión que sostuvieron los tres este lunes en Palacio de Gobierno.

“Ayer cuando hablé con el canciller -todavía en ese momento- Béjar, le pedí que aclarase y pidiera disculpas. Esperé hasta el día de hoy, sino hubiese tomado alguna medida. Pero al ver que ya renunció y que fue aceptada su renuncia, creo que hay que voltear la página”, detalló.

“Al presidente de la República ayer en la tarde conversamos y le dije que había dos caminos, que el señor Béjar pida disculpas al Perú y a la Marina o que renuncie”, añadió.

Walter Ayala manifestó que él dio el visto bueno para que la Marina de Guerra publicara el comunicado en el cual la institución rechazó las expresiones de Héctor Béjar que datan de febrero de este año, y reiteró su respaldo a las Fuerzas Armadas y al almirante Alberto Alcalá, quien encabeza la Marina.

“Entiendo que ha sido el presidente quien ha pedido la renuncia al señor Béjar. Más que apalabras, valen actos objetivos”, evaluó cuando se le consultó sobre la respuesta que recibió por parte de Pedro Castillo ante su opinión sobre las salidas al problema generado por la situación del saliente Canciller.

Sobre Héctor Béjar, el ministro de Defensa indicó que no ha recibido las disculpas que solicitó en la víspera. “No lo ha hecho y por eso ha renunciado. Supuestamente hoy lo iba a hacer y vemos que ha renunciado. Al renunciar ya no forma parte del Ejecutivo. Ya como ciudadano le podría decir, pero ya no en su calidad de ministros”, manifestó.

Walter Ayala descarta renuncia

En otro momento, el titular del sector Defensa negó que haya presentado su renuncia o que esté evaluando dejar el cargo.

“Esas versiones están fuera de la realidad. Yo hoy he estado con el presidente y el presidente me ha reiterado su confianza. Estamos a la confianza del presidente”, aseguró.

Walter Ayala también ratificó que no habrá cambios en las comandancias generales de las Fuerzas Armadas. “No tendría que haber porque no hay razón, no veo razón para hacer cambios. Le he dado mi respaldo a los comandantes generales”, concluyó.

