El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió que el presidente de la República, Pedro Castillo, “le debe urgentemente una explicación al país” sobre los cuestionamientos en su contra y hechos que derivaron en reiteradas diligencias fiscales en Palacio de Gobierno.

“El presidente le debe una explicación urgente al país en este momento, no solamente por el tema de los ascensos (militares), sino también por las reuniones que se han dado en Palacio con un proveedor, con una persona que era lobista y, además, con el presidente de Petroperú, prácticamente a la misma hora ingresan, a la misma hora salen, y luego, la anulación del contrato; esto es realmente inquietante”, alertó Gutiérrez en diálogo con Perú 21.

“El presidente no puede decir: ‘Yo me someto a las investigaciones’; ah sí, pero pongo un amparo, ah sí, pero atajo o detengo que ingrese la Fiscalía, ah sí, pero no doy la lista”, agregó.

Asimismo, el defensor del Pueblo lamentó que Castillo Terrones mantenga un fuerte hermetismo en sus cinco meses de gestión frente a los medios de comunicación y no haya aceptado brindar entrevistas.

“Parece que el presidente comprende que dar entrevistas es algo así como hacer un favor. No, señor, eso es en otro tipo de regímenes; en la democracia está obligado a dar una entrevista, a hacer conferencias de prensa, a someterse al escrutinio de los medios”, sostuvo.

Walter Gutiérrez señaló que Eduardo González Toro, ministro de Energía y Minas, “no entiende el sector minero”. Además, alertó que el exministro de Educación Carlos Gallardo y el Gobierno “le han hecho un daño terrible a la educación”.

“Yo diría que el Gobierno no ha comprendido que la eficiencia en la administración es un mandato constitucional y el presidente está obligado a honrar acciones y decisiones vinculadas a este mandato”, aseveró.

“La gestión pública pasa por su peor momento porque tenemos un ministro de Energía y Minas que no entiende el sector, un ministro de Transportes (Juan Silva) que está desmontando la reforma (del transporte)”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO:

HORÓSCOPO SEMANAL DEL DINERO del 03 al 09 de enero del 2022 | Predicciones con Carmen Briceño