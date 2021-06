El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que no se puede hablar de un fraude “sistemático” o “masivo” en la segunda vuelta electoral que se realizó el domingo 6 de junio, tras recordar que su institución participó de manera activa en la supervisión de los comicios a nivel nacional.

“Hemos encontrado que en el proceso electoral no se han advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de querer alterar la voluntad popular”, dijo esta mañana en declaraciones a RPP.

“Nadie puede hablar de fraude, por lo menos de un fraude masivo sistemático. Nadie puede hablar de fraude, nadie se puede autoproclamar presidente o presidenta de la República porque eso es sustituir al Jurado Nacional de Elecciones”, añadió.

Gutiérrez pidió a los candidatos y partidos políticos entender en qué momento estamos viviendo y cuáles son los límites de la Constitución.

“Hemos pedido serenidad y responsabilidad a la población para esperar los resultados, y serenidad también a los candidatos y que, en estos momentos, se inclinen como hombres de Estado y den directivas claras para que todas las manifestaciones se realicen de manera pacífica”, comentó.

El defensor del Pueblo también exhortó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que explique todos los motivos detrás de las decisiones que tomen, como la anulación de la extensión del plazo para admitir pedidos de nulidad de mesas de votación, así como para no solicitar la lista de electores para cotejar las apelaciones.

“No digo que la Defensoría opina A o B. Simplemente digo que tienen que explicarlo porque esta resolución tiene que ser muy robusta en su argumentación”, manifestó.

Por último, Walter Gutiérrez consideró como algo inconstitucional que militares en retiro hayan enviado una carta a las Fuerzas Armadas esperando que tomen acciones y desconozcan los resultados electorales.

“Es un pedido totalmente fuera de la Constitución, es un llamado a sus colegas en actividad a que evalúen si el proceso o los resultados del proceso son legítimos o no. Eso no le corresponde a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto está expresamente proscrito de la Constitución porque las FF.AA. no son deliberantes”, concluyó.

