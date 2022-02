El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirma que no tiene alguna pretensión de permanecer en el cargo más allá del mes de marzo de este año, aunque indicó que no puede asegurar que el Congreso vaya a elegir a su sucesor.

“No soy un actor político. Basta revisar las sentencias del Tribunal Constitucional para recordar que la Defensoría del Pueblo además de ser garante de derechos es supervisor de la buena marcha de la administración”, respondió este lunes en una entrevista a RPP.

“No estoy haciendo política, no me interesa la política, no tengo agenda política, pero voy a cumplir mi competencia de la Defensoría hasta el último día que esté en el cargo. He anunciado no hoy, sino con mucha anticipación, anuncié que yo iba a estar solo hasta el mes de marzo y voy a cumplir con eso. No pretendo quedarme en el cargo”, agregó.

Walter Gutiérrez respondió así a las críticas desde congresistas de las bancadas Perú Libre y Perú Democrático, quienes han cuestionado a la Defensoría del Pueblo como un actor político por haber pedido al presidente Pedro Castillo que haga cambios en el Gabinete.

“No piensen que porque me voy a ir la Defensoría va a dejar de ser incómoda. Es una institución robusta, una institución madura con una media de hasta 15 años en los cargos. A los que dicen que estoy usurpando indebidamente el cargo, si crean que una vez que me vaya la Defensoría va a dejar de ser incómoda”, comentó.

El defensor recordó que la labor de elección de su sucesor recae sobre el Congreso de la República. “No sé si logren elegir en lo inmediato a una nueva defensora o defensor, pero digo que la institución ha logrado sobrevivir situaciones sumamente complicadas”, concluyó.

