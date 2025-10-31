El Ministerio del Interior avanzó en el proceso para adjudicar la concesión del penal de Ica, una obra valorizada en más de 300 millones de dólares.
El ministro Walter Martínez informó que la selección se encuentra en marcha y que la asignación del proyecto debe concretarse a más tardar en noviembre, en el marco del plan nacional para fortalecer la capacidad penitenciaria.
Martínez detalló que, además del proyecto en Ica, el Ejecutivo ha priorizado intervenciones en otros establecimientos, como la ampliación de los penales de Pucallpa y Arequipa.
También destacó la ejecución de nuevos mega penales en Colquepata (Cusco) y Cochamarca (Pasco), este último ubicado a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar.
El titular del Interior señaló que el refuerzo de la infraestructura penitenciaria responde a la necesidad de contar con mayor capacidad frente al crecimiento de la población carcelaria.
Te puede interesar
- Martín Vizcarra: Juicio contra el expresidente entra en la recta final
- JNJ abre investigación contra jefa del Reniec tras denuncia de exposición de datos
- Fallos judiciales por peajes ¿serán un búmeran?
- Ministro de Salud, Luis Quiroz, afirma que lote de metformina retirado “no ha generado ningún daño”
- Ministerio Público incorpora a Carlos Bruce en investigación tras desalojo a María Acuña