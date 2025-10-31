El Ministerio del Interior avanzó en el proceso para adjudicar la concesión del penal de Ica, una obra valorizada en más de 300 millones de dólares.

El ministro Walter Martínez informó que la selección se encuentra en marcha y que la asignación del proyecto debe concretarse a más tardar en noviembre, en el marco del plan nacional para fortalecer la capacidad penitenciaria.

Martínez detalló que, además del proyecto en Ica, el Ejecutivo ha priorizado intervenciones en otros establecimientos, como la ampliación de los penales de Pucallpa y Arequipa.

También destacó la ejecución de nuevos mega penales en Colquepata (Cusco) y Cochamarca (Pasco), este último ubicado a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar.

El titular del Interior señaló que el refuerzo de la infraestructura penitenciaria responde a la necesidad de contar con mayor capacidad frente al crecimiento de la población carcelaria.