El ministro de Justicia, Walter Martínez, fue consultado sobre la situación del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, quien afronta dos denuncias, una de ellas por presuntas faltas éticas.

Martínez remarcó que no puede pronunciarse sobre el fondo del caso para evitar interpretaciones indebidas.

“Vamos a conversar, las decisiones vamos a evaluarlas” , declaró al ser preguntado por la permanencia de Paredes Yataco.

También agregó que las denuncias serán analizadas dentro de los canales que corresponden. “Hay instancias que deben evaluar ese tema. No puedo dar una opinión porque estaríamos haciendo injerencia” , afirmó.

En paralelo, se conoció que Paredes Yataco fue sancionado por Indecopi por incumplir obligaciones cuando ejercía como abogado penalista. La multa, superior a los 16 mil soles, fue impuesta en agosto de 2024 y pagada recién en agosto de 2025, luego de asumir la presidencia del INPE.

Según la resolución del órgano de protección al consumidor, el denunciante Sergio Castro Meza lo contrató en 2021, pero el abogado no presentó la denuncia penal ofrecida, no emitió el recibo por honorarios ni devolvió los 3,500 dólares entregados.