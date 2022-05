El exabogado de Bruno Pacheco, prófugo exsecretario del Despacho Presidencial, le da chances al testimonio del detenido empresario Zamir Villaverde respecto a un supuesto fraude electoral, del cual se habría beneficiado el mandatario Pedro Castillo en las últimas elecciones presidenciales. Aunque, aclara, que sobre este tema y de la tesis del presidente nunca le dijo nada su exdefendido.

Esta semana, Zamir Villaverde habló fuerte respecto a que Bruno Pacheco entregó dinero 2 millones de soles al presidente Castillo por la licitación de Petroperú. Mientras esperamos que entregue las pruebas, ¿qué le dicen a usted estas aseveraciones?

Bruno Pacheco nunca me mencionó nada sobre entregas de dinero. En su momento, yo sostuve que él tenía documentos, vídeos y audios pero que le haya dado plata no me mencionó. No quiere decir que no sea cierto.

¿Usted no conocía del contenido de esas pruebas? Bruno Pacheco me dijo que tenía abundante material probatorio. No me dijo de qué exactamente, pero siempre hablábamos que podía servir como una tabla de salvación ante cualquier eventualidad para acogerse a una colaboración con la justicia y poder salir libre de toda acusación.

Los dichos de Zamir Villaverde revisten gravedad porque alcanza al presidente de la República. ¿Qué le dice al respecto? Creo que Zamir sabe mucho y debe tener material. (...) Sucede que entre la gente que rodeó al presidente, se grababan, se ponían cabes y reinaba un clima de desconfianza. Por eso, es que seguramente se han grabado. Esa es mi impresión.

Villaverde menciona a su patrocinado como emisario del dinero destinado al presidente... Bruno Pacheco siempre dijo que no estaba metido en los temas que se le acusaban, que él era un secretario del presidente, un hombre de confianza y que cumplía sus mandados. Entonces, por lógica, determinar si recibió algo para el presidente, encajaría en lo que señala Zamir Villaverde.

Sobre el fraude electoral, ¿escuchó algo cuando ejercía la defensa legal de Pacheco? Para mí, es una novedad esta revelación. Nunca traté ese tema con Bruno Pacheco. A diferencia de otros colegas abogados, que descalifican el testimonio de Villaverde, entiendo de que su colaboración eficaz no necesariamente irá en función a los delitos que se le imputan, sino que también puede brindar otros detalles, de crímenes que jamás se sospecharon (...). Ahora, determinar si dicha información es certera, es tarea de la justicia. Pero él (Villaverde) debe saber de que si lo que dice es mentira, se perjudica a sí mismo en su situación legal.

Karelim López señaló que Bruno Pacheco tramitó la tesis del presidente y su esposa. Tampoco tuve cononocimiento. Lo que es innegable que Karelim y Bruno Pacheco tenían demasiada cercanía, eran compadres...

¿Bruno Pacheco está en el país? ¿qué conoce usted? Hasta cuando conversé con él (no recuerdo la fecha), tenía conocimiento de que se encontraba en Lima. Yo tenía planeado reunirme con él cara a cara para tener una estrategia respecto a las investigaciones en curso. Dos semanas después, cuando dejé de ser su abogado, le mandé mensajes, comunicados. Sé que lo leyeron, pero no me respondieron. Es una decisión que se respeta.

