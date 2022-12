El nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Wilson Barrantes, un general en retiro del Ejército Peruano, no solo tiene en su contra cuestionamientos por la cercanía que tuvo con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), sino por la relación con Antauro Humala, además de una convergencia política con Virgilio Acuña, actual viceministro de Transportes y quien pagó parte de la reparación civil del líder etnocacerista.

Y es que Acuña junto a Barrantes fueron los fundadores de la organización Perú Federal, agrupación que presentó su solicitud de inscripción como partido político el pasado 25 de agosto ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además de ser el fundador de esa organización política, según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, el flamante jefe de la DINI figura como el responsable de la Secretaría Nacional de Seguridad y Defensa Nacional. Barrantes, días antes de asumir el cargo público que ostenta presentó su renuncia a Perú Federal (30 de noviembre).

Por su parte, Acuña figura como presidente de la agrupación Perú Federal y, a diferencia de Barrantes, no ha presentado su renuncia y figura registrado como “proceso de afiliación” hasta que su partido logre su inscripción.

Correo supo, según fuentes cercanas a Antauro Humala, Barrantes lo habría visitado en prisión y simpatizaba con muchas de las ideas del etnocacerista con quien habría buscado concretar una relación política a futuro. El acercamiento entre ambos sería a través del exparlamentario Gustavo Espinoza, a quien llamamos y preguntamos por el caso, pero no nos respondió. Insistimos pero no contestó.

También intentamos conversar con Barrantes, pero no tuvimos respuesta. Su secretario nos indicó que se encontraba en el proceso de transferencia de la DINI. Minutos después, nos llamó José Solano, una persona que dijo estar autorizada por el militar en retiro para dar su versión, quien nos comentó que Barrantes no regresará a esa organización política. “La decisión de renunciar no fue por un tema coyuntural ni por un cargo, sino personal”, alegó.

Respecto, a la relación con Antauro, dijo que “tenía entendido” que Barrantes no conoce a Antauro Humala, pero no descartó que quizás lo haya visitado a prisión. “Que lo haya visitado no sabría decirle si es ahora, hace años o nunca. Si ha existido una visita habrá sido netamente por un trabajo de derechos humanos”, señaló.





