El candidato presidencial Wolfgang Grozo respondió a una pregunta ciudadana sobre minería ilegal y formalización minera, asegurando que en su eventual gobierno se pondrá fin a las prórrogas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y se reforzarán las acciones contra esta actividad ilícita.

La interrogante fue formulada por Jorge Luis Charles Marchant, ciudadano de Tumbes, quien consultó: “¿Cómo asegurará el fin de las prórrogas del Reinfo y la implementación de la ley MAPFRE para frenar la minería ilegal y el crimen organizado? Y en suma, ¿cómo fortalecerá la capacidad sancionadora de la UFA y los gobiernos regionales sin desincentivar la inversión?”

Durante su respuesta, Grozo señaló que la minería ilegal constituye una de las principales amenazas para la seguridad del país. “En un gobierno de integridad democrática vamos a acabar con las lacras de la inseguridad y la corrupción. Por lo tanto, la minería ilegal, que es una de las 10 amenazas que tenemos en este momento en el país”, afirmó.

El candidato cuestionó las constantes ampliaciones del Reinfo y advirtió que estas no continuarán en su gestión. “Se han dado reinfos tras reinfos, prórrogas y prórrogas, que la última se cumple a fines de este año. Por lo tanto, en un gobierno de integridad democrática no hay más prórrogas. O se ponen a derecho o se ponen a derecho. No hay más”, sostuvo.

Asimismo, distinguió entre minería informal y minería ilegal, destacando que la formalización sí debe continuar. “Tenemos que formalizar la minería informal, la minería artesanal, pero la minería ilegal como una actividad que está fomentando la delincuencia no tiene cabida en un gobierno de integridad democrática”, indicó.

El candidato también vinculó la minería ilegal con el aumento de la criminalidad en el país. “La minería ilegal es responsable entre otros de los altos índices de inseguridad que están prácticamente acorralando a nuestro país”, señaló.

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Finalmente, reiteró que las organizaciones vinculadas a esta actividad serán combatidas con firmeza. “Estos mineros ilegales que están aprovechando esa coyuntura para seguir lucrando y ser partícipes de esta delincuencia organizada, las vamos a eliminar, las vamos a combatir y las vamos a acabar”, concluyó.