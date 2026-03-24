El candidato presidencial José Williams respondió a una pregunta ciudadana sobre el impacto del cambio climático en el país, planteando medidas de prevención como defensas ribereñas, reservas de agua y coordinación entre distintos niveles de gobierno.

La interrogante fue formulada desde la zona de Conchucos, en la región Áncash, donde se consultó: “El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. ¿Qué medidas concretas implementaría su gobierno para reducir sus impactos en agricultura, agua y desastres naturales?”

Durante su respuesta, Williams destacó que los desastres naturales representan uno de los principales desafíos para el país. “Uno de los flagelos que tiene la sociedad, casualmente son los desastres naturales”, afirmó al iniciar su intervención.

El candidato indicó que actualmente existen instituciones encargadas de la gestión de emergencias, aunque señaló que su labor aún resulta insuficiente. “Tenemos al Estado organizado con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, INDECI, el CENEPRED que hacen su tarea. Sin embargo, eso no es suficiente, necesitamos una tarea también de los gobiernos subnacionales”, sostuvo.

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Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer la educación y capacitación en prevención de riesgos. “Eso significa también educación, educación a la población, educación a las personas que tienen esa responsabilidad”, manifestó.

Williams también advirtió que los desastres naturales provocan graves pérdidas humanas y económicas si no se toman acciones anticipadas. “El problema de los desastres naturales ocasiona muchas pérdidas de vida y en ese sentido hay que tomar las previsiones con tiempo”, señaló.

Entre las medidas concretas planteadas, mencionó la construcción de infraestructura preventiva y la gestión adecuada del agua. “Hay que hacer las defensas ribereñas, cerrar los lugares por donde podrían colapsar los ríos, hacer reservas de agua en las partes altas”, explicó.

El candidato citó como ejemplo los efectos recurrentes de inundaciones en la costa norte del país. “Por ejemplo, en Lambayeque, se inunda Lambayeque y el río La Leche malogra los cultivos y lo peor de todo es que luego de que se va el agua y queda el barro, comienzan los mosquitos, comienza el dengue”, indicó.

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Finalmente, remarcó que la gestión del riesgo debe involucrar a todos los niveles del Estado y a la ciudadanía. “El tema de los desastres naturales es un asunto conjunto, que tiene que ver con los gobiernos nacionales, los subnacionales y también es entrenamiento y cultura de la población para poder defenderse”, concluyó.

Las declaraciones del candidato se dieron en el marco del bloque dedicado al cambio climático y gestión del riesgo de desastres, un tema clave ante el aumento de eventos extremos que afectan la agricultura, el acceso al agua y la seguridad de las poblaciones vulnerables.