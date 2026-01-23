Un trágico accidente de tránsito se registró en la provincia de Yauyos, región Lima, luego de que un automóvil cayera a un río en el sector Huarmaino, dentro de la comunidad de Huantan. La tragedia cobró la vida de una pareja de esposos, cuando retornaban de un viaje familiar.

Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth Caro Blas y Jorge Cabezas Balvín. De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió el miércoles 21 de enero, alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando los esposos transitaban por la ruta Huancayo–Huantan. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo se despistó y terminó volcado en el cauce del río.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observan las huellas dejadas por los neumáticos sobre la vía antes del despiste, así como la unidad completamente volteada en medio del agua. Equipos de rescate lograron recuperar el cuerpo de Elizabeth Caro, mientras que Jorge Cabezas continúa desaparecido, lo que ha motivado intensas labores de búsqueda en la zona.

Las autoridades no han descartado la posible participación de otro vehículo en el siniestro y continúan recabando información para esclarecer las causas del accidente. En tanto, familiares y pobladores de Huantan han solicitado el apoyo de las autoridades provinciales de Yauyos para reforzar los trabajos de rastreo y permitir que la familia pueda darle sepultura al desaparecido.

Según reportes locales, la pareja había sido designada como mayordomos de los carnavales de Huantan 2026, una festividad programada para los días 11, 12 y 13 de febrero, lo que ha incrementado la conmoción entre los vecinos de la comunidad, que hoy se encuentra de luto.

En redes sociales, decenas de mensajes de condolencias han sido dirigidos a los familiares de las víctimas, recordando el aprecio y cariño que la población tenía por la pareja. La tragedia ha generado profunda consternación en Yauyos, mientras continúan las labores de búsqueda y las investigaciones del caso.