Yenifer Paredes, la cuñada del expresidente Pedro Castillo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y se negó a responder el interrogatorio que le hicieron por diversos hechos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

Este grupo legislativo, que dirige el fujimorista Héctor Ventura, indaga presuntas irregularidades en las licitaciones de proyectos en los distritos de Anguía y Chadín en Chota, Cajamarca; así como direccionar el expediente técnico de una obra en Chachapoyas a favor del empresario Hugo Espino.

“Mi persona se encuentra sometida a una investigación fiscal, la misma que ha sido judicializada y tiene la calidad de reservada, razón de ejercer mi derecho a guardar silencio”, señaló como justificación la cuñada del ex mandatario.

Antes de ello, Paredes sostuvo que su defensa envió un documento a la Comisión de Fiscalización a fin de que le especifice la variación de su condición de testigo a investigada por los citados casos.

“No se me indica que delitos se están investigando en esta comisión para ejercer mi defensa, espero se reprograme esta citación y me envíen un documento donde se me precise los hechos por los cuales se me está investigando”, se alega.

La hermana de la ex primera dama señaló que se le cita por un hecho “netamente político” y que sin conocer los detalles de la investigación en su contra no puede realizar “una debida defensa”.

Al respecto, Ventura le indicó que ha enviado todos los documentos que solicita al domicilio procesal que entregó a la Comisión de Fiscalización.

El mismo argumento dio el hermano de Yenifer Paredes, Walter Paredes Navarro, quien no quiso responder las preguntas que le hicieron en el Parlamento.

