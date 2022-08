Grave acusación. Yenifer Paredes Navarro habría sido la persona encargada de tramitar y asegurar los negocios ilícitos de la presunta organización criminal que lideraría su cuñado y presidente de la República, Pedro Castillo, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía.

La considerada “hija” del mandatario es sindicada con el rótulo de lobista, pues era la encargada de contactar a diversos alcaldes provinciales y distritales a fin de “vender” proyectos para ser sometidos a licitaciones de obras públicas con la seguridad de que tendrían el éxito asegurado para la ejecución y cumplimiento del financiamiento por parte del Gobierno Central.

Los indicios de corrupción de Yenifer Paredes. (Infografía : Diario Correo)

LOBISTA

Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes, realizaba diferentes acciones para cumplir su labor de lobista.

Por ello, visitaba diversas provincias, se entrevistaba con alcaldes, promovía e incentivaba los contratos de ejecución de obra, elaboraba expedientes técnicos y supervisaba obras, todo bajo la coordinación permanente de su hermana Lilia Paredes, esposa del presidente Castillo.

Uno de sus actos se evidencia en la declaración de Hugo Espino Lucana ante la Fiscalía.

Y es que el empresario contó que en agosto de 2021 Yenifer Paredes se comunicó con él para proponerle realizar el expediente técnico de un proyecto de saneamiento en Chachapoyas, porque el alcalde Víctor Culqui Puerta era amigo de su hermana (Lilia Paredes).

Es así que coordinaron para reunirse con el burgomaestre en Lima para así concertar el direccionamiento del servicio de consultoría.

La reunión se concretó en una pollería ubicada en Chorrillos, lugar en el que concertaron que la empresa de Hugo Espino elabore el expediente.

El rol de Yenifer Paredes iba a ser explicado a detalle ayer por la tarde por el Ministerio Público, sin embargo, la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva se suspendió.

Esto luego de que su abogado reclamara que el requerimiento de más de 4 mil folios se le notificó el sábado a las 9 de la noche.

La audiencia para evaluar el caso de Yenifer se reprogramó para el martes 23 de agosto a las 10 de la mañana.

Yenifer Paredes regresó ayer por la noche a la prefectura ubicada en Cercado de Lima. Foto: César Bueno/GEC

PELIGROSA

De acuerdo con el documento del pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes existen elementos para sospechar de un peligro de fuga.

Por ejemplo, no tiene un domicilio fijo, porque según su declaración jurada dio hasta cinco inmuebles como residencia, sin embargo, el día de su detención no pudo ser localizado en tres de ellos.

No cuenta no bienes propios bienes o inmuebles, no tiene carga familiar ni arraigo laboral.

“Cuenta con un pasaporte lo cual le facilitaría la salida del país”, se lee en el requerimiento.

Además, se presenta un informe sobre un seguimiento que se le hizo desde el 5 de agosto, día en que la cuñada del presidente llega de Cajamarca a Lima.

Ella aborda dos vehículos oficiales hacia Palacio de Gobierno, lugar en el que permanece hasta el 9 de agosto, día en que la Fiscalía y los agentes policiales acudieron para su detención.

Por otro lado, destacan una conducta obstruccionista por la demora de una hora y 15 minutos para ingresar a la residencia presidencial el día del allanamiento y captura.

Finalmente, destacan el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad de la Casa de Pizarro precisamente el día en que iba a ser detenida.

De acuerdo con la Fiscalía, Yenifer Paredes llegó de Cajamarca a Lima el 5 de agosto. Foto:: Julio Reaño/GEC

OPERADOR

Otro de los integrantes de la presunta organización criminal que podría enfrentar 36 meses de prisión preventiva es José Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía.

La Fiscalía señala que el burgomaestre sería el operador de la red que captaba a empresarios para adjudicarse proyectos de inversión pública de ejecución de obra en su municipio.

Gracias a eso recibía dádivas “coimas” a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Además, era el encargado de concertar con diferentes autoridades de municipalidades a nivel nacional para que, a cambio de que les entreguen más presupuesto para ejecución de proyectos de obras y saneamiento, puedan direccionar las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada por la organización criminal investigada.

Cabe destacar que según un colaborador eficaz, el burgomaestre financió la campaña presidencial de Pedro Castillo, pues es una persona de su confianza.

A esto se le suma la declaración que ofreció Nathaly Alcántara a la Fiscalía.

Ella aparece como presidenta del comité de selección que otorgó la buena pro a una empresa en el municipio de Anguía.

En su testimonio reveló que José Nenil Medina le ofreció un soborno de S/50 mil para que coloque su firma y hasta le ofreció trabajo.

Al tener una respuesta negativa, la firma de Nathaly Alcántara fue falsificada.

Precisamente, todos estos detalles iban a ser explicados en la audiencia de ayer. El caso de la autoridad edil se evaluará este miércoles 24 de agosto.

Mientras tanto, los dos investigados fueron trasladados desde la Corte Superior Nacional de Justicia hacia la Prefectura de Lima, lugar en el que permanecerán hasta el desarrollo de sus audiencias por prisión preventiva.