Yonhy Lescano, candidato presidencial por Acción Popular, anunció que le da un plazo de 24 horas a su contendor Rafael López Aliaga (Renovación Popular) para que se rectifique sobre sus declaraciones por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

“En el diario Trome hoy aparece declaraciones de un candidato mentiroso. Le doy 24 horas para que se rectifique, caso contrario lo voy a querellar para que respete a las personas, no se puede permitir tanta difamación. Ya conozco las injurias que estaría tramando este individuo”, escribió Lescano en su cuenta de Twitter.

Este domingo, Trome publicó una entrevista al candidato por Renovación Popular en la que se refiere, entre otros candidatos, a Yonhy Lescano. En ella indica que el aspirante al sillón presidencial por Acción Popular forma parte de una planilla de Odebrecht.

“No soy como Yonhy Lescano que vivía más de 20 años de congresista, que ha avalado a Odebrecht ... El señor Barata reconoce que un señor como Lescano es parte de su planilla. De congresistas corruptos, o sea, la gente está harta de la corrupción”, señaló.

López Aliaga también se refirió a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), a quien exhortó aclararle a la ciudadanía “¿cómo estudiaron ella y sus tres hermanos?”.

“Soy una persona de 60 años que ha construido un patrimonio importante en el Perú. Yo tengo más de cien mil puestos de trabajo generados y he estudiado con mi plata. Yo no he estudiado con plata que me ha puesto otra persona. Keiko tiene un problema que explicarle al Perú: ¿cómo estudiaron ella y sus tres hermanos?”, manifestó.

Además, criticó a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), de quien acusó “nunca ha trabajado”. “Es una zángana, repito y apunta bonito, una zángana que nunca ha trabajado cómo sale a hablar de eso. Por eso falta tanto la creación de empleo”, dijo.

Finalmente, López Aliaga calificó a Julio Guzmán (Partido Morado) de “mantenido” y de “cómplice del genocidio” por la vacunación contra el COVID-19 en el Perú.

“El señor Guzmán vive mantenido por una señora que pertenece a la Confiep de la familia Aguirre. Basta que Guzmán sea morado para que sea cómplice del genocidio que estamos viviendo en el Perú”, enfatizó.

