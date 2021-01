El candidato presidencial por el Acción Popular, Yonhy Lescano, señaló en entrevista para el bloque ‘Conoce a tu candidato’ de Diario Correo, que Perú enfrenta la pandemia con un sistema de salud deficiente.

“Cualquier pandemia que se enfrenta puede conseguir someterla con un sistema de salud adecuado, que responda a las necesidad de la población. Hemos tenido un sistema de salud pésimo (…) no había equipamiento para el cuidado de los médicos, de las enfermeras. Co un sistema de salud como ese no puedes enfrentar nada”. comentó Lescano sobre una de sus primeas propuestas presidencial.

INDULTO A FUJIMORI

El candidato presidencial por Acción Popular comentó que, de llegar a ser presidente del Perú, no daría el insulto a Fujimori, ya que “es un tema cerrado desde el punto de vista legal”.

“Yo creo que es un tema cerrado desde un punto de vista legal, jurídico. Las cortes internacionales han dicho que no procede un indulto a una persona sentenciado por delitos de lesa humanidad. Hay que cumplir, nosotros somo un estado de derecho, donde debe de regir la ley, las cortes ya han dicho que no procede. En otro aspecto, cómo está viviendo el señor Fujimori, pues goza de buena salud, he visto que es profesor de la Escuela Naranja, asesoraba a posibles congresistas, en fin. Yo veo que por ningún lado que es un tema fundamental para discutir”, comentó Lescano

SOBRE GOBIERNO DE MANUEL MERINO

Yonhy Lescano también comentó sobre el desempeño de Manuel Merino en la presidencia y, además, señaló que os militantes de su partido confían en su experiencia y trayectoria en la política.

“Nosotros somos totalmente diferentes, yo no haría nunca lo que hizo el señor Manuel Merino, militante de mi partido. Lo que yo quiero hacer, es ir más allá de los número, sé que el 70% de los militantes del partido están con esta postura, están con mi posición, mi trayectoria y con mi práctica política dentro de Acción Popular que es la que respeta la ideología y la doctrina, eso se va a aplicar en el Gobierno. Nosotros no tenemos ninguna coincidencia en lo que hizo el señor Merino cuando fue presidente del Parlamento Nacional”, comentó Lescano.

ELECCCIONES EN PERÚ

