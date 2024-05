Zoraida Ávalos expresó su alegría y satisfacción tras la decisión de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de restituir su cargo como fiscal suprema titular del Ministerio Público.

En diálogo con RPP, la abogada acusó al Congreso de no haber respetado sus derechos fundamentales al inhabilitarla el año pasado.

“Alegría y satisfacción luego de estar once meses inhabilitada injustamente. Felicitar al Poder Judicial porque ha dado muestras de que todavía hay espacios de autonomía e independencia, porque si bien es cierto que nadie niega que el Congreso pueda hacer control político, siempre tiene que hacerlo respetando los derechos fundamentales de la persona”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el Congreso la sancionó políticamente utilizando argumentos “abstractos” para retirarla del Ministerio Público.

“Nadie puede ser condenado por un hecho que al cometerse no tenía tipificación y el artículo por el cual me sancionaron era uno en abstracto, que decía era deber del Ministerio Público investigar, pero nada más. Y por el mismo hecho me denuncian, me levantan el antejuicio y me denuncian por retardo, demora y rehusamiento que yo he explicado varias veces que en el Poder Judicial ya han declarado fundada mi excepción considerando que es un hecho típico”, acotó.

Ávalos indicó que aún no ha recibido la notificación de su reposición, pero espera recibirla a más tardar mañana mismo. Además, subrayó que su restitución es inmediata y no requerirá de ningún otro trámite o instancia adicional.