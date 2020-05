¿Resfrío o alergia? Claves para diferenciar estos males

En estas épocas del año cuando la temperatura desciende y el frío se siente intensamente, es bastante común caer resfriado. Sin embargo, algunos de los síntomas del resfrío pueden estar siendo confundidos con los de una alergia temporal.

Para poder diferenciar una alergia de un resfrío la Dra. Patricia Basurto, Directora de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener, detalla las particularidades de cada situación.

¿Cómo diferenciar un resfrío de una alergia?

1.Dolor de cabeza: Cuando estamos resfriado sel dolor de cabeza suele ser continuo e intenso a diferencia de cuando tenemos alergias, pues en estos casos el dolor no es muy intenso y suele desaparecer al poco tiempo.

2.Mucosidad: La mucosidad es un punto clave que nos puede ayudar a diferenciar un resfrío de un cuadro alérgico. En el caso de un resfriado, la mucosidad suele ser líquida los primeros días para luego dar paso a una mucosidad más espesa. Por otro lado, la mucosidad de una alergia suele ser líquida en todo momento.

3.Estornudos constantes: Un síntoma particular de las alergias son los estornudos en cadena. Una persona puede llegar a estornudar de 5 a 6 veces de manera continua, mientras que en un resfrío esto no suele suceder.

4.¿Picazón o hinchazón?: Las alergias suelen presentar cuadros de (prurito) picazón en ojos y nariz. Por otro lado, el resfrío presenta una ligera hinchazón en las mismas zonas.

5.Duración de los síntomas: Un resfrío tiene una duración promedio de 5 a 7 días con la medicación adecuada, mientras que un cuadro alérgico es indefinido y lo síntomas suelen reducirse mediante un tratamiento, pudiendo re brotar al estar expuestos a agentes alérgenos del ambiente como polen, ácaros, entre otros.

6. Diferencias en nuestro sistema inmune: contagio vs. no contagio: La alergia no es contagiosa ya que es causada por un sistema inmune muy activo: el cuerpo confunde sustancias que no son dañinas como el polen con gérmenes, y los ataca. El cuerpo libera entonces histaminas, lo que causa algunos síntomas similares a los de un resfriado.

Es recomendable evitar la automedicación.

