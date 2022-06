Según la revista Semana el portal Salud 180 reveló que el Alzheimer también se podía detectar a través de los ojos. De acuerdo a la revista Ophthalmology Retina, “la pérdida de vasos sanguíneos en la retina podría ser señal de esta enfermedad”.

“Los participantes con Alzheimer mostraron una disminución significativa de plexo capilar superficial (SCP) en la densidad de vasos y la densidad de perfusión (PD) en el anillo de 3 mm”, explica el estudio.

Además, agrega que “los cambios en la microvasculatura retiniana pueden reflejar cambios cerebrovasculares de vasos pequeños en la enfermedad”.

El sueño

Científicos de la Universidad de California en San Francisco (EE.UU.) determinaron que la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer ataca directamente las regiones cerebrales responsables de la vigilia. Según el estudio, esas regiones son las primeras en ser afectadas por el trastorno neurodegenerativo, por lo que las siestas largas y la somnolencia son síntomas de advertencia temprana de la enfermedad.

Cabe precisar que el Alzheimer, también denominado demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA) es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales.

La reciente investigación publicada en The Journal of The Alzheimer’s Association, revela la conexión entre el daño neuronal causado por la enfermedad y una proteína conocida como tau. Los resultados arrojaron que en los cerebros con alzhéimer, la proteína tau se había acumulado en esas tres regiones específicas y que el 75% de las neuronas habían disminuido.

Si bien, siempre se ha visto al alzhéimer como una enfermedad que afecta la memoria, generando su pérdida de forma gradual y degenerativa; esta nueva investigación demuestra otros síntomas relacionados con el sueño y la vigilia.

