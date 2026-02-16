En el Perú, la leucemia representa alrededor del 40 % de los casos de cáncer infantil, convirtiéndose en el tipo más frecuente en menores de edad. No obstante, no es la única enfermedad oncológica que afecta a niños y adolescentes, ya que también se registran tumores cerebrales, linfomas y neoplasias renales, hepáticas y óseas, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano desde los primeros años de vida.

“El cáncer infantil no se limita a una sola enfermedad. Si bien la leucemia es la más frecuente en nuestro país, existen otros tipos que también impactan a niños y adolescentes. Muchos casos están asociados a factores genéticos o alteraciones del sistema inmunológico que no pueden prevenirse completamente. Sin embargo, sí podemos actuar sobre el entorno, los hábitos y el acceso oportuno a controles médicos”, explica Nandy Vega, subdirectora de Riesgos Humanos de Mapfre.

Ante este panorama, la especialista comparte cinco hábitos clave que pueden incorporarse en la rutina familiar y que contribuyen a reducir riesgos y proteger la salud infantil.

1. Iniciar el cuidado desde el embarazo

La prevención comienza incluso antes del nacimiento. Evitar el consumo de alcohol y tabaco durante la gestación reduce la exposición del bebé a sustancias nocivas. Asimismo, asistir a controles prenatales periódicos, seguir las indicaciones médicas y cumplir con la suplementación recomendada favorece un adecuado desarrollo fetal.

“Además, contar con un seguro de salud con cobertura de cuidados preventivos prenatales es importante para prevenir complicaciones durante el embarazo y detectar riesgos a tiempo”, añade Vega.

2. Apostar por la lactancia materna

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses fortalece el sistema inmunológico del bebé y promueve un desarrollo saludable. Estudios citados por especialistas indican que mantener la lactancia durante este periodo podría reducir hasta en un 20 % el riesgo de leucemia infantil, siendo más protectora entre los 6 y 9 meses, además de aportar beneficios nutricionales y emocionales.

3. Fomentar una infancia activa

Incentivar el juego al aire libre, la práctica de deportes y limitar el tiempo frente a pantallas contribuye a mantener un peso saludable y fortalecer el organismo. Establecer hábitos activos desde edades tempranas tiene un impacto positivo en la salud a largo plazo.

4. Reducir la exposición a contaminantes

Evitar ambientes con humo de tabaco, procurar espacios bien ventilados y disminuir la exposición a contaminantes ambientales favorece el bienestar general del menor. Asimismo, proteger a los niños de la radiación solar excesiva mediante el uso de bloqueador y ropa adecuada es clave para prevenir daños a largo plazo.

5. Mantener una alimentación equilibrada

Incorporar frutas, verduras y alimentos frescos en la dieta diaria fortalece el sistema inmunológico y favorece un crecimiento saludable. Reducir el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas ayuda a prevenir el sobrepeso y otras condiciones asociadas a enfermedades crónicas.

La importancia de la detección temprana

Además de adoptar hábitos saludables, la detección temprana es fundamental. Síntomas como fiebre persistente sin causa aparente, palidez marcada, moretones frecuentes, dolor óseo continuo, inflamación de ganglios o pérdida de peso inexplicada deben motivar una evaluación médica inmediata.

“Uno de los principales desafíos es no normalizar señales que se prolongan en el tiempo. Los controles pediátricos periódicos permiten identificar cambios y actuar con rapidez. Un diagnóstico oportuno mejora significativamente las probabilidades de tratamiento exitoso y recuperación”, enfatiza la especialista.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, informarse, promover hábitos saludables y acudir a controles médicos oportunos puede marcar una diferencia decisiva en la vida de los niños. La prevención y la detección temprana siguen siendo pilares fundamentales para proteger la salud de la niñez peruana.