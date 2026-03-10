El inicio del año escolar es una oportunidad para reforzar hábitos de higiene en los niños, especialmente el cepillado dental, clave para prevenir caries y otros problemas de salud bucal.

En el Perú, solo 2 de cada 10 niños se cepillan los dientes dos veces al día, según datos de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

La odontopediatra Jeanette Campos, miembro de la Sociedad Peruana de Odontopediatría, señala que la higiene bucal adecuada también influye en el desempeño escolar.

“Un niño que mantiene una higiene bucal adecuada tiene menos probabilidades de presentar molestias que interfieran con su aprendizaje. La supervisión del cepillado en casa es clave”, explicó.

Alta presencia de caries en escolares

Las cifras reflejan un problema de salud pública. De acuerdo con el Ministerio de Salud del Perú, 9 de cada 10 escolares entre 3 y 15 años presentan caries dental.

La falta de una técnica adecuada de cepillado y la baja frecuencia de higiene son factores que contribuyen a esta situación.

Por ello, los especialistas recomiendan enseñar desde temprana edad cómo cepillarse correctamente y mantener una rutina diaria.

La técnica correcta de cepillado en niños

La Dra. Campos explica que el cepillado adecuado debe seguir varios pasos fundamentales:

Elegir un cepillo adecuado: Debe ser de cerdas suaves y del tamaño apropiado para la boca del niño. Se recomienda cambiarlo cada tres meses o cuando las cerdas se abran. Mantener el ángulo correcto: El cepillo debe colocarse en un ángulo de 45 grados hacia la encía, lo que ayuda a eliminar la placa bacteriana. Realizar movimientos suaves y circulares: Se aconseja realizar movimientos circulares cerca de la encía y luego un barrido: hacia abajo en los dientes superiores y hacia arriba en los inferiores. Limpiar la lengua: La lengua también debe cepillarse suavemente desde la parte posterior hacia la punta para eliminar bacterias. Cepillarse durante al menos dos minutos: El cepillado debe realizarse tres veces al día: al despertar, después de las comidas principales y antes de dormir.

Hábitos que ayudan a proteger la salud bucal

Los especialistas recomiendan enviar a los niños al colegio con un kit de cepillado dental para después de la lonchera.

Este kit debe incluir:

Cepillo dental infantil

Pasta dental con al menos 1000 ppm de flúor

Un estuche limpio para guardar el cepillo

Además, elegir snacks saludables y bajos en azúcar puede ayudar a prevenir la aparición de caries.

La odontopediatra también recomienda controles odontológicos periódicos, que permiten detectar a tiempo problemas dentales o alteraciones en la posición de los dientes.