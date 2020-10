El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, señaló hoy que los casos reportados como posibles reinfecciones de la COVID-19 en el mundo todavía están en estudio; no obstante, afirmó que estos no constituyen un problema de salud pública, debido a que no significa que toda la población se va a volver a contagiar.

“Hay personas que tienen problemas en la producción de anticuerpos por razones genéticas, es decir, su organismo no se defiende bien. Podría ser un problema de la persona más que una característica del virus”, dijo Suárez.

El funcionario subrayó que la inmunología de esta nueva enfermedad recién se empieza a conocer y todavía hay mucho por investigar.

Vacunas contra el coronavirus

Respecto a las vacunas contra el SARS-CoV-2, el viceministro dijo que, si bien hay un margen de incertidumbre, sí es posible que una cantidad de los antídotos llegue al Perú en el primer trimestre del próximo año.

Precisó que el laboratorio Pfizer, con el que se tiene un acuerdo vinculante, ha quedado en entregar un millón de dosis cada mes, a partir de enero, hasta completar cinco millones de vacunas.

Pruebas molecular y serológica

Suárez también se refirió al uso de las pruebas molecular y serológica, y reiteró que estas se aplican dependiendo del momento de desarrollo de la enfermedad.

La primera –que detecta el virus– se usa cuando la persona está en los primeros siete días desde el inicio de los síntomas, y la segunda –que detecta los anticuerpos– cuando el paciente está en la segunda semana.

“Si se usa la prueba rápida en los primeros días, va a salir negativa, porque los anticuerpos todavía no se forman. Y si un paciente llega con más de una semana desde el inicio de los síntomas y se le aplica la prueba molecular, también va a salir negativa, porque el virus ya no está en la zona nasofaríngea”, explicó el viceministro, tras enfatizar cada una tiene una aplicación específica.

Jornada Nacional de Vacunación

El viceministro Suárez resaltó que en la primera fecha de la Jornada Nacional de Vacunación se superó la meta de inmunizaciones y señaló que es muy importante proteger a los niños, adolescentes, madres gestantes y adultos mayores para evitar el riesgo de que surjan rebrotes de tétanos, polio, sarampión u otra enfermedad en el país.

Agregó que se está trabajando en la cadena de frío y haciendo algunas adquisiciones para mejorar el sistema con el fin de estar preparados para cuando llegue la vacuna contra la COVID-19 y se inicie la campaña de inmunización en el 2021.

