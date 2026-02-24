La pérdida de piezas dentales es frecuente, sobre todo en la adultez mayor. Sin embargo, no se trata solo de una cuestión estética.

La ausencia de dientes afecta funciones básicas como la masticación y el habla, además de alterar la estructura facial y comprometer la salud digestiva.

Cuando no se reemplazan las piezas perdidas, puede reducirse el espacio natural entre el maxilar superior e inferior, generando un aspecto envejecido y sobrecarga en los dientes restantes.

¿Qué es una prótesis dental y cuándo se necesita?

“Una prótesis dental reemplaza parcial o totalmente los dientes perdidos y tiene como objetivo recuperar la función masticatoria, mejorar la fonética y restablecer el equilibrio del sistema bucal”, explicó Edgar Víctor Hinostroza, coordinador académico de Prótesis Dental del Instituto Carrión.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Pérdida de una o más piezas dentales

Dificultad para masticar

Desgaste severo

Movilidad dental

Cambios visibles en la forma del rostro

También pueden aparecer efectos emocionales asociados a inseguridad al hablar o sonreír.

Consecuencias de postergar el tratamiento

No reemplazar las piezas dentales puede generar problemas digestivos debido a la mala trituración de los alimentos, así como deficiencias nutricionales.

Además, el especialista advierte que retrasar el tratamiento puede complicar la rehabilitación posterior y afectar la calidad de vida.

Existen distintos tipos de prótesis:

Fijas

Removibles

Sobre implantes

La elección depende de una evaluación clínica integral y personalizada.

Acceso y atención gratuita

En el ámbito privado, estos tratamientos pueden representar una inversión considerable, lo que lleva a muchos pacientes a postergarlos.

Como parte de sus acciones comunitarias, el Instituto Carrión inaugurará su primer Hospital de Campaña del 2026 en Independencia, donde brindará atención gratuita en diversas especialidades, incluida Prótesis Dental.

Durante 2025, esta iniciativa permitió entregar más de 600 prótesis dentales a personas en situación de vulnerabilidad.