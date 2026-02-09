Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha destinada a visibilizar esta enfermedad, promover el diagnóstico temprano y recordar la importancia de garantizar tratamientos oportunos y continuos para los niños que la enfrentan.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol clave al complementar la atención médica con apoyo emocional, social y logístico. Una de ellas es Magia – Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer, que desde hace más de una década acompaña a menores diagnosticados y a sus familias a lo largo del proceso oncológico.

El impacto del cáncer infantil en las familias

El cáncer infantil irrumpe sin aviso y transforma por completo la vida familiar. Las consultas médicas constantes, los tratamientos prolongados y las hospitalizaciones obligan a reorganizar rutinas y asumir un desgaste emocional significativo. Pese a ello, los niños suelen mostrar una resiliencia admirable, manteniendo la esperanza incluso en los momentos más complejos.

En el Perú, esta situación se agrava cuando familias de regiones deben trasladarse a Lima para acceder a atención especializada, permaneciendo lejos de sus hogares durante meses.

Acompañamiento integral y albergue

Frente a esta realidad, Magia brinda apoyo mediante la compra de medicamentos, prótesis e insumos médicos, en coordinación con los principales hospitales oncológicos pediátricos del país.

“Desde hace más de una década, en Magia brindamos apoyo a niños con cáncer mediante la compra de medicinas, prótesis e insumos médicos, en coordinación con los principales hospitales oncológicos pediátricos del país”, señaló Christian Ames, gerente general de la asociación.

Además, a través de su albergue Casa Magia, la institución ofrece alojamiento, alimentación y apoyo integral a las familias durante el tratamiento. Actualmente, la organización se encuentra próxima a iniciar la ampliación del albergue, que permitirá sumar 18 habitaciones adicionales, alcanzando un total de 50 espacios para acoger a más familias.

Un llamado a la solidaridad

En el Día Internacional del Cáncer Infantil, el llamado es a sumar esfuerzos, visibilizar esta causa y reforzar el mensaje de que la solidaridad y el trabajo conjunto pueden convertir una experiencia difícil en un camino de esperanza para miles de niños.

La ciudadanía puede conocer más sobre la labor de Magia y apoyar sus iniciativas a través de sus canales oficiales.