Llegó el verano, una estación esperada por muchos por las diferentes actividades que se pueden realizar con el beneplácito del sol radiante. No obstante, somos testigos del clima que más favorece la aparición de mosquitos en el parque, el bus o la casa. ¿Ya sabes a qué males están expuestos tú y tu familia? ¿Conoces qué medidas tomar para evitarlos? Toda la información que necesitas en esta nota.

CONOCE LAS SIETE ENFERMEDADES QUE PUEDES CONTRAER POR MOSQUITOS

Voltear el rostro y no asumir el peligro que representa no tomar medidas para evitar contraer alguna afección por mosquitos puede llegar a costarnos la vida. En esta lista conocerás a qué te expones si decides no tener cuidado.

Las estadísticas demuestran que la infección por picadura de mosquito creció durante el mes de mayo en Piura.

1. Dengue: En el primer puesto de la lista se encuentra uno de los males más comunes presentados por la picadura de alguno de estos insectos. La fiebre, diarrea, vómitos, dolores musculares y de cabeza son sus principales síntomas. Si no se trata tiempo puede derivar en una fiebre hemorrágica, lo que causa la muerte del infectado.

2. Zika: En el caso de que una mujer embarazada se infecte, se corre el riesgo de que el feto contraiga también esta enfermedad. Este escenario puede causar que el bebé nazca con defectos congénitos. Sus síntomas son similares a las del dengue.

3. Malaria: Otra enfermedad que de no ser tratada adecuadamente puede culminar con la muerte del infectado. La presencia del mosquito portador de esta infección se da en climas tropicales y subtropicales. Algunos de sus síntomas son fiebre alta, escalofríos, temblores. Suele confundirse con la gripe, pues produce los mismos malestares.

4. Fiebre Amarilla: La presencia de este mal se registra principalmente en África y Sudamérica por los climas tropicales que caracterizan ambas regiones. Generalmente se producen problemas hepáticos severos.

La presencia de mosquitos puede evitarse evitando la humedad en casa.

5. Chikungunya: En mayo del año pasado se registraron 29 casos de esta enfermedad en Piura. Se manifiesta por fiebre y dolor en las articulaciones.

6. Virus del Nilo occidental: Es una enfermedad bastante particular, pues solo una de cada cinco personas que la sufren presentan síntomas. Además, solo una de ciento cincuenta puede llegar a fallecer por este mal.

7. Gusano del corazón: El parásito que produce esta afección se aloja en animales domésticos, pero también puede ser transmitido por picadura de los mosquitos.

CONSEJOS PARA PREVENIR SU APARICIÓN Y LAS ENFERMEDADES

Algunos patrones para la aparición de los mosquitos en casa han sido revelados por el portal Kern Pharma. Entre ellos se encuentra el gusto de estos insectos por los ambientes con excesiva humedad. Ahí reside la razón por la cual somos víctimas de sus picaduras cuando permanecemos sudorosos.

En ese sentido, se recomienda el uso de repelentes, intentar usar ropas que cubran la piel durante la noche, evitar el estanque de agua, el uso de mosquiteras en las ventanas del hogar y la utilización de citronella, menta y albahaca para alejar a los mosquitos.

VIDEO RELACIONADO

Búsqueda de esterilización de los mosquitos

