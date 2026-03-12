“En el Perú sabemos que muchos de los pacientes no llegan o no tienen acceso a centros de mayor complejidad de manera oportuna”.

Así lo advierte Giselle Tutor, directora Regional de Acceso al Mercado, Asuntos Públicos y Economía de la Salud de Medtronic, quien analiza los principales desafíos del sistema sanitario en el país.

Desde su experiencia en políticas de acceso y economía de la salud, Tutor señala que uno de los problemas más relevantes es el retraso en la atención médica especializada.

Una parte de la población, explica, recurre primero a centros de atención vinculados a farmacias que no siempre cuentan con la complejidad necesaria para diagnosticar o tratar ciertas enfermedades.

“Hay una parte importante de la población que utiliza centros de salud asociados a farmacias que a veces no tienen el nivel de complejidad que se requiere y los pacientes empiezan a retrasar su atención y por lo tanto su gravedad es mayor”, afirma.

La importancia de centrarse en los resultados clínicos

La especialista indica que mejorar el sistema sanitario requiere cambiar la forma en que se evalúa la tecnología médica.

Actualmente, en muchos casos la discusión se centra en el precio de los dispositivos o tratamientos.

Sin embargo, propone enfocar el debate en el impacto clínico que tienen en los pacientes.

“Trabajamos en programas para demostrar que los resultados clínicos son el centro de la atención que deberíamos poner y por lo tanto comprometernos con esos resultados clínicos”, señala.

En ese contexto, Medtronic ha desarrollado modelos conocidos como programas de protección de resultados.

Estos mecanismos buscan vincular el uso de tecnología médica con los resultados obtenidos en la salud del paciente.

“La conversación no debería versar solo sobre el precio que tiene una tecnología, sino sobre el efecto clínico que tiene en los pacientes”, explica.

Salud basada en valor

Uno de los conceptos que impulsa la industria es el modelo de salud basada en valor, en el que el pago por tecnologías o tratamientos se relaciona con los resultados obtenidos.

Tutor explica que los programas de protección de resultados funcionan como una garantía de desempeño clínico.

“Mettronic confía tanto en los resultados de su tecnología que si el resultado comprometido de acuerdo a la evidencia global no ocurre, podemos generar una bonificación relacionada con ese resultado que no se cumplió”, señala.

Actualmente estos programas ya existen en varios países de América Latina, aunque aún no se han implementado en Perú.

“Tenemos varios programas, todavía no hay ninguno firmado en el Perú, pero sí tenemos acuerdos a nivel de Latinoamérica”, agrega.

Acceso geográfico y fragmentación del sistema

Más allá de la innovación tecnológica, Tutor identifica varios obstáculos estructurales que dificultan el acceso a tratamientos médicos en el país.

Uno de ellos es la concentración de servicios de alta complejidad en la capital.

“Tenemos una concentración muy alta en Lima de los centros de mayor complejidad”, afirma.

Esto obliga a muchos pacientes de regiones a desplazarse largas distancias para recibir atención especializada.

Otro desafío es la fragmentación del sistema sanitario peruano, donde conviven distintos subsistemas como el Ministerio de Salud del Perú, el seguro social EsSalud, el sector privado y los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas.

“Lo ideal es poder alcanzar algún ente que genere la rectoría de manera que se puedan tener acciones coordinadas de salud”, explica.

El reto de financiar la innovación en salud

La incorporación de nuevas tecnologías médicas suele asociarse a altos costos, pero la especialista considera que el primer desafío no siempre es el presupuesto.

“Probablemente lo primero que tenemos que resolver es que el presupuesto existente se ejecute”, afirma.

Según explica, Perú todavía puede mejorar la eficiencia en la ejecución del gasto público en salud.

Además, considera que el fortalecimiento de alianzas entre el sector público y privado puede contribuir a ampliar el acceso a servicios médicos.

“Usted probablemente no necesita invertir en desarrollar diez hospitales si hay infraestructura existente que puede complementarse entre ambos sectores”, señala.

Capital humano preparado para adoptar tecnología

A pesar de los desafíos del sistema sanitario, Tutor destaca que Perú cuenta con profesionales de salud altamente capacitados.

“Los equipos clínicos son muy entusiastas, con buena preparación y dispuestos a adquirir nuevas capacidades”, afirma.

Según la especialista, cuando se introducen nuevas tecnologías o programas de formación, los profesionales de salud suelen adaptarse rápidamente.

“Desde el punto de vista del capital humano, Perú tiene un muy buen recurso que viene creciendo y que hay que seguir impulsando”, señala.

Alianzas para mejorar el sistema de salud

Para la ejecutiva, el siguiente paso para fortalecer el sistema sanitario peruano es construir alianzas entre instituciones públicas, privadas y la industria.

“Tenemos compañías globales que estamos disponibles para acompañar ese proceso y ayudar a acelerar esas capacidades”, afirma.

Desde la perspectiva de la empresa, el objetivo final es que la tecnología médica llegue al mayor número posible de pacientes.

“Para nosotros es muy importante que la tecnología llegue a todos los pacientes que la necesitan”, concluye.